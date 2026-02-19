Αταμάν: «Θα κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε τον τίτλο στους οπαδούς μας απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα»
Εργκίν Αταμάν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός

Όσα δήλωσε ο Τούρκος μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στον τελικό με τον Ολυμπιακό

Πολύ ικανοποιημένος από τη μέχρι στιγμής παρουσία του Παναθηναϊκού στο Final 8 δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος σχολίασε και τον επερχόμενο τελικό με τον Ολυμπιακό το Σάββατο (21/02, 20:00).

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι στην επίθεση και την άμυνα, κυκλοφορήσαμε την μπάλα καλά και πήραμε καθαρή νίκη, παίζουμε καλό μπάσκετ στο τουρνουά.

Ο τελικός θα είναι ανάμεσα σε δύο σπουδαίες ομάδες, θα κάνουμε τα πάντα για να το φέρουμε στους οπαδούς μας, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα όπως ο Ολυμπιακός.

Το τρόπαιο είναι μόνο ένα, όποιος βρεθεί σε καλύτερη κατάσταση το Σάββατο θα τα καταφέρει.

Είναι πολύ έμπειρος και έξυπνος ο Χέιζ-Ντέιβις, υπάρχει μεγάλος σεβασμός μεταξύ αυτού και των συμπαικτών του.

Θα μας κάνει καλύτερους, έχει κάνει λίγες προπονήσεις. Θα μας δώσει πολλά».
