Κύπελλο Ελλάδος μπάσκετ: Μαρούσι-Ολυμπιακός και Ηρακλής-Παναθηναϊκός με φόντο τον τελικό

Έφτασε η ώρα για τους ημιτελικούς στο Allwyn Kύπελλο Ελλάδος. Στις 17:00 το Μαρούσι κοντράρεται με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 20:00 ο Ηρακλής παίζει με τον Παναθηναϊκό.

«Πρέπει να βρω ρυθμό, έχω κοιμηθεί έξι ώρες τις τελευταίες τρεις μέρες», τόνισε ο Χέιζ-Ντέιβις, ενώ ο Άταμαν παραδέχθηκε πως: «Όταν έχουμε την απαραίτητη αυτοσυγκέντρωση, παίζουμε σπουδαίο μπάσκετ».

Από την πλευρά του ανέφερε ο Λούκιτς πως ήταν η κορυφαία εμφάνιση του Ηρακλή από όταν ανέλαβε για το ματς με τη Μύκονο.

Ο Βεζένκοβ.... καλωσόρισε τον Χέιζ-Ντέιβις στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να μην υπολογίζει στον Ταϊρίκ Τζόουνς στον ημιτελικό λόγω τενοντίτιδας. «Η ομάδα έχει μέταλλο, έχει χαρακτήρα», είπε μεταξύ άλλων ο Παπαθεοδώρου μετά την πρόκριση του Αμαρουσίου επί του Άρη.

To πρόγραμμα

Μαρούσι – Ολυμπιακός (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

