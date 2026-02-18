Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ματίας Αλμέιδα: Αποκλεισμός ρεκόρ 7 αγωνιστικών στον προπονητή της Σεβίλλης
Ματίας Αλμέιδα: Αποκλεισμός ρεκόρ 7 αγωνιστικών στον προπονητή της Σεβίλλης
Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αλαβές
Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της ισπανικής αθλητικής δικαιοσύνης στους ώμους του προπονητή της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα.
Με 14 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος, όμως, ο σύλλογος θα πρέπει να διαχειριστεί τα μισά απ΄ αυτά τα παιχνίδια χωρίς τον προπονητή του, Ματίας Αλμέιδα.
Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου εναντίον της Αλαβές (1-1), και ο Αργεντινός πλήρωσε βαρύ τίμημα.
Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αλμέιδα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών.
Συγκεκριμένα, δύο αγωνιστικές επιβλήθηκαν επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, μία επειδή δεν πήγε στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, τρεις για «επανειλημμένες εκδηλώσεις περιφρόνησης ή ασέβειας προς τους διαιτητές» και μία για «συμπεριφορά που αντιβαίνει στην καλή τάξη».
Η Σεβίλλη και ο Αλμέιδα αναμένεται να ασκήσουν έφεση.
Με 14 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος, όμως, ο σύλλογος θα πρέπει να διαχειριστεί τα μισά απ΄ αυτά τα παιχνίδια χωρίς τον προπονητή του, Ματίας Αλμέιδα.
Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου εναντίον της Αλαβές (1-1), και ο Αργεντινός πλήρωσε βαρύ τίμημα.
Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αλμέιδα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών.
Συγκεκριμένα, δύο αγωνιστικές επιβλήθηκαν επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, μία επειδή δεν πήγε στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, τρεις για «επανειλημμένες εκδηλώσεις περιφρόνησης ή ασέβειας προς τους διαιτητές» και μία για «συμπεριφορά που αντιβαίνει στην καλή τάξη».
Η Σεβίλλη και ο Αλμέιδα αναμένεται να ασκήσουν έφεση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα