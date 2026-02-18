Ματίας Αλμέιδα: Αποκλεισμός ρεκόρ 7 αγωνιστικών στον προπονητή της Σεβίλλης
Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στον αγώνα με την Αλαβές 

Βαρύς έπεσε ο πέλεκυς της ισπανικής αθλητικής δικαιοσύνης στους ώμους του προπονητή της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα.


Με 14 αγωνιστικές να απομένουν για τη λήξη του πρωταθλήματος, όμως, ο σύλλογος θα πρέπει να διαχειριστεί τα μισά απ΄ αυτά τα παιχνίδια χωρίς τον προπονητή του, Ματίας Αλμέιδα.

Ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ αποβλήθηκε στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου εναντίον της Αλαβές (1-1), και ο Αργεντινός πλήρωσε βαρύ τίμημα.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Αλμέιδα τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών.

Συγκεκριμένα, δύο αγωνιστικές επιβλήθηκαν επειδή διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή, μία επειδή δεν πήγε στα αποδυτήρια μετά την αποβολή του, τρεις για «επανειλημμένες εκδηλώσεις περιφρόνησης ή ασέβειας προς τους διαιτητές» και μία για «συμπεριφορά που αντιβαίνει στην καλή τάξη».

Η Σεβίλλη και ο Αλμέιδα αναμένεται να ασκήσουν έφεση.
