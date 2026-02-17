Πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς κόντρα στη Λεβερκούζεν
Ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια για τους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στη Γερμανία για τη ρεβάνς κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Λεβερκούζεν το βράδυ της Τετάρτης (22:00) για την πρώτη μάχη των play offs του Uefa Champions League με σκοπό την πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Οι Πειραιώτες θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ισχυρό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη (24/2) στη Γερμανία στο «Bay Arena». Με ανακοίνωση, ο ελληνικός σύλλογος ενημέρωσε τους οπαδούς για τα εισιτήρια ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα και το πότε θα βγουν σε κυκλοφορία.

«Για το δεύτερο παιχνίδι της knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League απέναντι στην Bayer 04 Leverkusen, που θα διεξαχθεί στο «Bay Arena» την Τρίτη 24/02/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί μέσω internet (www.olympiacos.org) από την Τρίτη 17/02 και ώρα 17:00 έως την Πέμπτη 19/02 και ώρα 11:00 ή έως την εξάντλησή τους (με δικαίωμα αγοράς ενός {1} εισιτηρίου για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διάρκειας, ο οποίος και θα ταξιδέψει ο ίδιος στη Γερμανία).

Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και σε περίπτωση μεταβίβασης για να αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο, θα ακυρώνεται το εισιτήριο χωρίς προειδοποίηση.

Κάθε φίλαθλος για να προμηθευτεί εισιτήριο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί ο μοναδικός αριθμός εισιτηρίου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του pdf αρχείου που έλαβε κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Απαιτείται το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες και η ημερομηνία γέννησης. Αρχικά δεν θα λάβετε εισιτήριο, αλλά ένα επιβεβαιωτικό αγοράς.

Σε δεύτερο χρόνο θα σας αποσταλούν ισάριθμα email αναλόγως των εισιτηρίων που αγοράσατε, τα οποία θα περιέχουν το εισιτήριο σε μορφή PDF. Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων δεν γίνονται.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι 33€ και 100€ για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας VIP & VVIP. Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για φιλάθλους που δεν είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας».
