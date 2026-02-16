Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σορτς και Φαρίντ για το Final 8: «Να πάρουμε το Κύπελλο για να φέρουμε τη σεζόν στη σωστή κατεύθυνση»
Οι «πράσινοι» ρίχνονται στη μάχη του Final 8 για να υπερασπιστούν τα σκήπτρα τους – Η παραδοχή για τις δυσκολίες κόντρα στον ΠΑΟΚ και η επιθυμία να «γυρίσει» θετικά η σεζόν
Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο Final 8 για να υπερασπιστεί τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας, με πρώτο του αντίπαλο τον ΠΑΟΚ την προσεχή Τετάρτη (18/2, 20.00) στα προημιτελικά της διοργάνωσης.
Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Κένεθ Φαρίντ μίλησαν για τη συμμετοχή των «πρασίνων» στο Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών, την αναμέτρηση με τον «Δικέφαλο του Βορρά» και τη σημασία της διατήρησης των «σκήπτρων» στο θεσμό.
Τι Τζέι Σορτς: «Κάθε φορά που έχεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις έναν τίτλο είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι και να μην κοιτάζουμε μακριά. Να κερδίσουμε στον προημιτελικό και από εκεί να συνεχίσουμε. Είχαμε δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να παρουσιάσουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Θα είναι σκληρό παιχνίδι, με πίεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο προετοιμασμένοι από ό,τι έχουμε δείξει. Ο στόχος είναι ένας, να πάρουμε το Κύπελλο και θα πάμε με αυτή τη νοοτροπία. Το μόνο που μετρά είναι να φέρουμε το Κύπελλο στο ΟΑΚΑ. Για τους φίλους μας στην Κρήτη, θα χρειαστούμε την υποστήριξή σας, μας δίνετε ενέργεια και ελπίζω να κάνουμε κάτι ξεχωριστό αυτή τη βδομάδα και να πάρουμε το τρόπαιο».
Κένεθ Φαρίντ: «Το Κύπελλο είναι μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να το διεκδικήσουμε, όχι μόνο να παίξουμε, αλλά και να το κατακτήσουμε. Το κερδίσαμε πέρσι και ελπίζω να το κάνουμε και φέτος, ώστε να φέρουμε τη σεζόν σε θετική κατεύθυνση για μας. Έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ φέτος, στο πρώτο ματς είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ματς εκτός έδρας παραλίγο να μας κερδίσουν. Θέλω να μπούμε με την σωστή νοοτροπία και να κερδίσουμε. Στους φίλους μας στην Κρήτη, ευχαριστούμε που στηρίζετε τον Παναθηναϊκό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκεί και θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει αυτόν τον τίτλο».
