Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου
Ολυμπιακός Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου

Eχει μεταβεί στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή στο ταξίδι της στην Κρήτη

Ολυμπιακός: Ο Ντόρσεϊ εκτάκτως στις ΗΠΑ - Τα δεδομένα για τη συμμετοχή του στο Final 8 του Κυπέλλου
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής απέκτησε ο Ολυμπιακός, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μην ακολουθεί την αποστολή στην Κρήτη.

Ο Τάιλερ Ντόρσει έχει μεταβεί στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, με αποτέλεσμα να μην ακολουθήσει την αποστολή στο ταξίδι της στην Κρήτη και να μένει εκτόες από το ματς των Προημιτελικών του Final 8 του Κυπέλλου με αντίπαλο την ΑΕΚ (17/2, 20:00).

Βέβαια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, εάν ο Ολυμπιακός περάσει στον τελικό του Σαββάτου (21/2) θα έχει επιστρέψει, καθώς θα είναι στην Ελλάδα ξανά την Παρασκευή (20/2) το πρωί.

