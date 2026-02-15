ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Από την Ελευσίνα η κίνηση προς τη λεωφόρο Αθηνών, μποτιλιάρισμα στην άνοδο του Κηφισού - Κλειστοί οι είσοδοι της Αττικής Οδού από Ασπρόπυργο μέχρι Φυλή

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μαρινάκου στον Ημιμαραθώνιο
SPORTS
Αναστασία Μαρινάκου Στίβος Πανελλήνιο ρεκόρ Ημιμαραθώνιος

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μαρινάκου στον Ημιμαραθώνιο

Η Αναστασία Μαρινάκου με χρόνο 1.11.37 στον αγώνα της Βαρκελώνης πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ 

Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μαρινάκου στον Ημιμαραθώνιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της που συνοδεύονται και με ρεκόρ η Αναστασία Μαρινάκου

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε σπουδαία επίδοση, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο με χρόνο 1:11.37, στον αγώνα που έγινε στην Βαρκελώνη, την Κυριακή (15/2).

Με αυτή την επίδοση βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ (1:11.52) που κατείχε η Ουρανία Ρεμπούλη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2016 στο Άμστερνταμ.


Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @segas.gr


Η αθλήτρια, που προπονείται με το Σταύρο Καρρέ, ακολούθησε πιστά τον αγωνιστικό της σχεδιασμό. Κράτησε σταθερό ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και επιτάχυνε μετά το 18ο χιλιόμετρο, φτάνοντας στον στόχο που είχε θέσει εξαρχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση ήταν 1:14.16, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της βελτίωσής της.

Οι καιρικές συνθήκες στη Βαρκελώνη ήταν ιδανικές, συμβάλλοντας στις καλές επιδόσεις των συμμετεχόντων.

Κλείσιμο
Επόμενος σταθμός για τη Μαρινάκου είναι ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας (8/3), όπου θα επιδιώξει τη νίκη αλλά και μια ακόμη κορυφαία επίδοση, καθώς συνεχίζει την προετοιμασία της για τη μετάβασή της στο αγώνισμα του μαραθωνίου.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης