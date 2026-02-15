Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Στίβος: Πανελλήνιο ρεκόρ από την Μαρινάκου στον Ημιμαραθώνιο
Η Αναστασία Μαρινάκου με χρόνο 1.11.37 στον αγώνα της Βαρκελώνης πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ
Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της που συνοδεύονται και με ρεκόρ η Αναστασία Μαρινάκου.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πέτυχε σπουδαία επίδοση, καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο με χρόνο 1:11.37, στον αγώνα που έγινε στην Βαρκελώνη, την Κυριακή (15/2).
Με αυτή την επίδοση βελτίωσε το προηγούμενο ρεκόρ (1:11.52) που κατείχε η Ουρανία Ρεμπούλη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2016 στο Άμστερνταμ.
Η αθλήτρια, που προπονείται με το Σταύρο Καρρέ, ακολούθησε πιστά τον αγωνιστικό της σχεδιασμό. Κράτησε σταθερό ρυθμό στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και επιτάχυνε μετά το 18ο χιλιόμετρο, φτάνοντας στον στόχο που είχε θέσει εξαρχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση ήταν 1:14.16, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της βελτίωσής της.
Οι καιρικές συνθήκες στη Βαρκελώνη ήταν ιδανικές, συμβάλλοντας στις καλές επιδόσεις των συμμετεχόντων.
Επόμενος σταθμός για τη Μαρινάκου είναι ο Ημιμαραθώνιος Αθήνας (8/3), όπου θα επιδιώξει τη νίκη αλλά και μια ακόμη κορυφαία επίδοση, καθώς συνεχίζει την προετοιμασία της για τη μετάβασή της στο αγώνισμα του μαραθωνίου.
