Λίβερπουλ - Μπράιτον 3-0: Πρόκριση με περίπατο για τους Κόκκινους, δείτε τα γκολ
Η Λίβερπουλ επιβλήθηκε 3-0 της Μπράιτον εντός έδρας και πέρασε στη φάση των «16» του FA Cup.
Επιβλητική πρόκριση στη φάση των «16» του FA Cup πήρε η Λίβερπουλ, που καθάρισε με 3-0 την Μπράιτον στο Άνφιλντ και τσέκαρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του θεσμού. Βασικός για τους ηττημένους ο Μπάμπης Κωστούλας, που αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο.
Οι Γλάροι μπήκαν καλύτερα στο ματς, με τον Άλισον να μπλοκάρει εύκολα το σουτ του Καντιόγλου στο δέκατο λεπτό. Οι γηπεδούχοι εξισορρόπησαν σταδιακά την κατάσταση, με το σουτ του Τζόουνς στο 29' να είναι άστοχο και τον Χάκπο να έχει ορθώς ακυρωθέν γκολ έξι λεπτά αργότερα.
Ακολούθησαν δύο επεμβάσεις του Στιλ σε ένα λεπτό και προσπάθειες των Σαλάχ (37') και Κέρκεζ (38'), πριν ο Τζόουνς ανοίξει εντέλει το σκορ με κοντινή προσπάθεια μετά από μπαλιά του Ούγγρου στο 42'. Το 1-0 ήταν το σκορ στην ανάπαυλα, αν και η Μπράιτον πρόλαβε να απειλήσει με άστοχη κεφαλιά του Χίνσελγουντ (45') και χαμένο τετ α τετ του Γκόμες (45+1').
Στο 53', ο Άλισον σταμάτησε την κεφαλιά του Ντανκ από πλάγια θέση και τρία λεπτά αργότερα, ο Σόμποσλαϊ έκοψε το θάρρος των φιλοξενούμενων, γράφοντας το 2-0 με τρομερό σουτ μέσα από την περιοχή! Το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Σαλάχ στο 68' καθάρισε οριστικά το ματς για τους Reds, που πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση πιο εύκολα απ' ό,τι ανέμεναν και οι ίδιοι.
