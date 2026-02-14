Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αρνείται να παραδοθεί το Μαρούσι, 78-77 την Καρδίτσα στον Άγιο Θωμά, βίντεο
Αρνείται να παραδοθεί το Μαρούσι, 78-77 την Καρδίτσα στον Άγιο Θωμά, βίντεο
Το τρίποντο του Κινγκ στα 4'' και η τάπα του Σαλάς στο φινάλε έδωσαν τη νίκη στο Μαρούσι
«Ζωντανό» στη μάχη της παραμονής στην Stoiximan GBL παρέμεινε το Μαρούσι που νίκησε στο φινάλε την Καρδίτσα στην έδρα του, με 78-77. Πλέον οι δύο ομάδες ισοβαθμούν έχοντας ρεκόρ 4-14, ενώ στις 4 νίκες είναι και ο Κολοσσός που παίζει την Κυριακή. Οι Θεσσαλοί, που παραμένουν χωρίς νίκη εκτός έδρας (0-9) προφύλαξαν το +12 από το παιχνίδι του πρώτου γύρου.
Ο Τζόρνταν Κινγκ με τρίποντο στα 4'' και ο Μαξίμ Σαλάς με τάπα στο φινάλε στον Ντέιμιεν Τζέφερσον υπέγραψαν τη νίκη του Αμαρουσίου που στο προηγούμενο τρίλεπτο είχε δεχθεί σερί 12-0! Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κινγκ με 17 πόντους και ακολούθησαν ο ΝτεΣόουζα με 15 και ο Περάντες με 13. Για τους Θεσσαλούς 16 πόντους είχε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον και από 11 οι Κασελάκης και Μπράντον Τζέφερσον.
Η Καρδίτσα άρχισε δυνατά το παιχνίδι καθώς προηγήθηκε με 7-0 στο δίλεπτο και στη συνέχεια με 12-5, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν σκορ κοντά στο καλάθι και ροκάνισαν τη διαφορά. Τρέχοντας σερί 7-0 ισοφάρισε σε 23-23 με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την πρώτη περίοδο με βραχεία κεφαλή (25-27). Δύο τρίποντα του Μέικον έβαλαν μπροστά στο σκορ το Μαρούσι που κράτησε το μικρό προβάδισμα σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ με ένα μικρό 4-0 πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 49-42.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα (61-53 στο 25') με την Καρδίτσα να μειώνει σε 61-59, αλλά να μην καταφέρνει να προσπεράσει. Στο 33' ο Άπσον έφερε το παιχνίδι στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 65-65 όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 8-0 με τον Γιαννόπουλο να κάνει το 73-65. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όμως, ανταπάντησε και η Καρδίτσα που με ένα δικό της 12-0 προσπέρασε με τον Κασελάκη να κάνει το 77-73, 57'' πριν από το τέλος.
Στα 43'' ο Ντε Σόουζα με 2/2 βολές μείωσε σε 75-77, ο Κασελάκης αστόχησε σα 23'' και στα 4'' ο Κινγκ με εύστοχο τρίποντο έβαλε μπροστά το Μαρούσι με 78-77! Στην τελευταία κατοχή ο Τζέφερσον επιχείρησε το μπάσιμο όμως ο Σαλάς με τάπα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 49-42, 65-61, 78-77.
Ο Τζόρνταν Κινγκ με τρίποντο στα 4'' και ο Μαξίμ Σαλάς με τάπα στο φινάλε στον Ντέιμιεν Τζέφερσον υπέγραψαν τη νίκη του Αμαρουσίου που στο προηγούμενο τρίλεπτο είχε δεχθεί σερί 12-0! Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Κινγκ με 17 πόντους και ακολούθησαν ο ΝτεΣόουζα με 15 και ο Περάντες με 13. Για τους Θεσσαλούς 16 πόντους είχε ο Ντέιμιεν Τζέφερσον και από 11 οι Κασελάκης και Μπράντον Τζέφερσον.
Η Καρδίτσα άρχισε δυνατά το παιχνίδι καθώς προηγήθηκε με 7-0 στο δίλεπτο και στη συνέχεια με 12-5, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν σκορ κοντά στο καλάθι και ροκάνισαν τη διαφορά. Τρέχοντας σερί 7-0 ισοφάρισε σε 23-23 με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την πρώτη περίοδο με βραχεία κεφαλή (25-27). Δύο τρίποντα του Μέικον έβαλαν μπροστά στο σκορ το Μαρούσι που κράτησε το μικρό προβάδισμα σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ με ένα μικρό 4-0 πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενο με 49-42.
Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν το προβάδισμα (61-53 στο 25') με την Καρδίτσα να μειώνει σε 61-59, αλλά να μην καταφέρνει να προσπεράσει. Στο 33' ο Άπσον έφερε το παιχνίδι στα ίσα ισοφαρίζοντας σε 65-65 όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με σερί 8-0 με τον Γιαννόπουλο να κάνει το 73-65. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όμως, ανταπάντησε και η Καρδίτσα που με ένα δικό της 12-0 προσπέρασε με τον Κασελάκη να κάνει το 77-73, 57'' πριν από το τέλος.
Στα 43'' ο Ντε Σόουζα με 2/2 βολές μείωσε σε 75-77, ο Κασελάκης αστόχησε σα 23'' και στα 4'' ο Κινγκ με εύστοχο τρίποντο έβαλε μπροστά το Μαρούσι με 78-77! Στην τελευταία κατοχή ο Τζέφερσον επιχείρησε το μπάσιμο όμως ο Σαλάς με τάπα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 25-27, 49-42, 65-61, 78-77.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα