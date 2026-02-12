Μπαρτζώκας: «Κάναμε καλή δουλειά απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα»
SPORTS
Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας Eurolegue Γιώργος Μπαρτζώκας

Μπαρτζώκας: «Κάναμε καλή δουλειά απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα»

Οι δηλώσεις του τεχνικού του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα

Μπαρτζώκας: «Κάναμε καλή δουλειά απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη φετινή EuroLeague, φτάνοντας τις 18 νίκες στη διοργάνωση. Σε μια βραδιά που είχε ένταση και ρυθμό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Πειραιώτες επικράτησαν του μαχητικού Ερυθρού Αστέρα με 92-86, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη.

Παρά την πίεση των Σέρβων, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δείχνοντας για άλλη μια φορά την επιθετική της πολυφωνία.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αν και επεσήμανε την έλλειψη υπομονής σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού. Παράλληλα, εξήρε το ομαδικό πνεύμα των παικτών του και τόνισε την ανάγκη επιστροφής των τραυματιών γκαρντ για να πάρουν ανάσες οι υπόλοιποι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων»:

Για την εξέλιξη του αγώνα και τη διαχείριση:

«Ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι αλλά για κάποιο λόγο βιαστήκαμε να το τελειώσουμε νωρίς. Θέλαμε να έχουμε υπομονή αλλά βιαζόμασταν. Κάναμε καλή δουλειά, ο Αστέρας είναι έμπειρη και καλή ομάδα, ελέγχουν τον ρυθμό με τα γκαρντ που έχουν. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη».

Για τη φιλοσοφία και το ταλέντο της ομάδας:

«Έχουμε το ταλέντο στην επίθεση, είναι αλτρουιστές οι παίκτες μας, βάζουμε τις αρχές στο παιχνίδι μας και όταν παίζουμε όλοι μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα».

Κλείσιμο
Για την κούραση και τις επιστροφές:

«Περιμένουμε τους γκαρντ μας να επιστρέψουν για να ξεκουραστούν κάποιοι παίκτες γιατί η Euroleague είναι μια μεγάλη διοργάνωση και κουραστική».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης