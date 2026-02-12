Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Μπαρτζώκας: «Κάναμε καλή δουλειά απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα»
Οι δηλώσεις του τεχνικού του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα
Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στη φετινή EuroLeague, φτάνοντας τις 18 νίκες στη διοργάνωση. Σε μια βραδιά που είχε ένταση και ρυθμό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, οι Πειραιώτες επικράτησαν του μαχητικού Ερυθρού Αστέρα με 92-86, κάνοντας ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην κατάταξη.
Παρά την πίεση των Σέρβων, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, δείχνοντας για άλλη μια φορά την επιθετική της πολυφωνία.
Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, αν και επεσήμανε την έλλειψη υπομονής σε ορισμένα σημεία του παιχνιδιού. Παράλληλα, εξήρε το ομαδικό πνεύμα των παικτών του και τόνισε την ανάγκη επιστροφής των τραυματιών γκαρντ για να πάρουν ανάσες οι υπόλοιποι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής των «ερυθρολεύκων»:
Για την εξέλιξη του αγώνα και τη διαχείριση:
«Ήμασταν μπροστά σε όλο το παιχνίδι αλλά για κάποιο λόγο βιαστήκαμε να το τελειώσουμε νωρίς. Θέλαμε να έχουμε υπομονή αλλά βιαζόμασταν. Κάναμε καλή δουλειά, ο Αστέρας είναι έμπειρη και καλή ομάδα, ελέγχουν τον ρυθμό με τα γκαρντ που έχουν. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη».
Για τη φιλοσοφία και το ταλέντο της ομάδας:
«Έχουμε το ταλέντο στην επίθεση, είναι αλτρουιστές οι παίκτες μας, βάζουμε τις αρχές στο παιχνίδι μας και όταν παίζουμε όλοι μαζί είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα».
Για την κούραση και τις επιστροφές:
«Περιμένουμε τους γκαρντ μας να επιστρέψουν για να ξεκουραστούν κάποιοι παίκτες γιατί η Euroleague είναι μια μεγάλη διοργάνωση και κουραστική».
