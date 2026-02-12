Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
ΑΕΚ: Συμφώνησε για νέο συμβόλαιο ο Πέτρος Μάνταλος
ΑΕΚ: Συμφώνησε για νέο συμβόλαιο ο Πέτρος Μάνταλος
O αρχηγός θα συνεχίσει στην ΑΕΚ έως το 2027
Η σημαία στον ιστό της!
Ήταν δεδομένο πως θα υπήρχε ευτυχής κατάληξη στις διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τον Πέτρο Μάνταλο και από την Τετάρτη (11/2) οι δυο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Οι δυο πλευρές ήταν σε επαφές για τη συνέχεια της κοινής τους πορείας και το μόνο ερώτημα που υπήρχε ήταν εάν η συμφωνία θα ήταν για ένα ή για δύο χρόνια.
Τελικά η «μπίλια» κάθισε στο πρώτο ενδεχόμενο, καθώς το deal είναι για συμβόλαιο έως το 2027, με τον αρχηγό να συνεχίζει στο «σπίτι» του.
O παίκτης - σύμβολο της νέας εποχής και της επιστροφής της Ένωσης έφτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο το ορόσημο των 400 εμφανίσεων και πλέον έχει φτάσει τις 419 συμμετοχές με τον Δικέφαλο στο στήθος, όντας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει και τιμήσει τα κιτρινόμαυρα σε μέγιστο βαθμό σε αυτά τα 102 χρόνια ιστορίας της ΑΕΚ.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ήταν δεδομένο πως θα υπήρχε ευτυχής κατάληξη στις διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ με τον Πέτρο Μάνταλο και από την Τετάρτη (11/2) οι δυο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Οι δυο πλευρές ήταν σε επαφές για τη συνέχεια της κοινής τους πορείας και το μόνο ερώτημα που υπήρχε ήταν εάν η συμφωνία θα ήταν για ένα ή για δύο χρόνια.
Τελικά η «μπίλια» κάθισε στο πρώτο ενδεχόμενο, καθώς το deal είναι για συμβόλαιο έως το 2027, με τον αρχηγό να συνεχίζει στο «σπίτι» του.
O παίκτης - σύμβολο της νέας εποχής και της επιστροφής της Ένωσης έφτασε τον περασμένο Σεπτέμβριο το ορόσημο των 400 εμφανίσεων και πλέον έχει φτάσει τις 419 συμμετοχές με τον Δικέφαλο στο στήθος, όντας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει και τιμήσει τα κιτρινόμαυρα σε μέγιστο βαθμό σε αυτά τα 102 χρόνια ιστορίας της ΑΕΚ.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα