Η Σίτι «καθάρισε» τη Φούλαμ με τριάρα από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει την καταδίωξη της Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Premier League Μάντσεστερ Σίτι Φούλαμ Αστον Βίλα Μπράιτον

Η Σίτι «καθάρισε» τη Φούλαμ με τριάρα από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει την καταδίωξη της Άρσεναλ, δείτε τα γκολ

Σεμένιο και Χάαλαντ έδωσαν τον τόνο, 3-0 πριν το 40’ – Ρεκόρ συμμετοχών για Μίλνερ, ήττα για την Μπράιτον στη 16η συμμετοχή Κωστούλα στην Premier League

Η Σίτι «καθάρισε» τη Φούλαμ με τριάρα από το πρώτο ημίχρονο και συνεχίζει την καταδίωξη της Άρσεναλ, δείτε τα γκολ
Μέσα σε ένα ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι «καθάρισε» το ματς με τη Φούλαμ και συνεχίζει την... καταδίωξη της Άρσεναλ.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα προηγήθηκε 3-0 πριν συμπληρωθούν 40 λεπτά και στη συνέχεια «έσβησε» το ματς. Το σκορ άνοιξε ο Αντουάν Σεμένιο με το 5 του γκολ στα πρώτα 8 ματς της καριέρα του στη Σίτι.

Ο πρώην άσος της Μπόρνμουθ έφτασε συνολικά τα 13 στο πρωτάθλημα και είναι τρίτος σκόρερ, με πρώτο τον Χάαλαντ ο οποίος απόψε έφτασε τα 22 στην Premier League, αφήνοντας οριστικά πίσω του έναν πολύ κακό, για τα δικά του δεδομένα, Ιανουάριο (1 γκολ σε 7 επίσημους αγώνες).

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ: 3-0 (MD 26, 11/02/2026)


Στην τρίτη θέση παραμένει η Άστον Βίλα που νίκησε 1-0 τη Μπράιτον με αυτογκόλ του Τζακ Χίνσελγουντ λίγο πριν από το τέλος. Στον αγώνα αυτόν, ο 40χρονος Τζέιμς Μίλνερ μπήκε ως αλλαγή με τους «Χωριάτες» και έπιασε τον Γκάρεθ Μπάρι στην κορυφή των ποδοσφαιριστών με τις περισσότερες συμμετοχές στα χρονικά της Premiership (653).

Θέμα... εβδομάδων είναι πλέον, να γίνει ο κάτοχος του απόλυτου ρεκόρ. Ο Μπάμπης Κωστούλας έπαιξε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τη Μπράιτον πραγματοποιώντας τη 16η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα Αγγλίας.

Άστον Βίλα-Μπράιτον: 1-0 (MD 26, 11/02/2026)
Κλείσιμο


Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Τσέλσι-Λιντς 2-2 (24' Ζοάο Πέδρο, 57' Πάλμερ - 67' πέν. Ενμετσά, 73' Οκαφόρ)
Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2 (42' πέν. Εντιαγέ - 61' Ράιαν, 65' Αντλί)
Τότεναμ-Νιούκαστλ 1-2 (64' Γκρέι - 45'+5 Τιαό, 68' Ράμσεϊ)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γ. 1-1 (50' Σούτσεκ - 90'+6' Σέσκο)
Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0 (89΄αυτ. Χίνσελγουντ)
Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3 (17΄,33΄ Στραντ Λάρσεν - 40΄ Μεϊμπρί, 44΄ Άντονι, 45+2΄αυτ. Λέρμα)
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0 (24΄ Σεμένιο, 30΄ Ο'Ράιλι, 39΄ Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0
Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1 (61΄ Φαν Ντάικ)
Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 12/02

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 25 αγώνες)

Άρσεναλ 56 -25αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 53
Άστον Βίλα 50
Μάντσεστερ Γ. 45
Τσέλσι 44
Λίβερπουλ 42
Μπρέντφορντ 39 -25αγ.
Μπόρνμουθ 37
Έβερτον 37
Νιούκαστλ 36
Σάντερλαντ 36
Φούλαμ 34
Κρίσταλ Πάλας 32
Μπράιτον 31
Λιντς 30
Τότεναμ 29
Νότιγχαμ Φόρεστ 27
Γουέστ Χαμ 24
Μπέρνλι 18
Γουλβς 9

Thema Insights

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Ο χαλκός περιλαμβάνεται στο ευρύτερο σύνολο των μετάλλων που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης