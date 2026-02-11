Η φωτογραφία της Λίντσεϊ Βον στο κρεβάτι του νοσοκομείου: «Έκανα το τρίτο χειρουργείο και θα επιστρέψω σύντομα»
SPORTS
Λίντσεϊ Βον Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες σκι κάταγμα

Η 41χρονη Αμερικανίδα είχε άσχημη πτώση την ώρα που αγωνίζονταν και τραυματίστηκε στο ίδιο πόδι που είχε κάνει χειρουργείο χιαστού

Όλο τον αθλητικό κόσμο έχει σοκάρει ο σοβαρός τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η πτώση σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κατάβασης από την 41χρονη που θεωρείται θρύλος στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Μετά την πτώση, την Βον, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό στο αριστερό γόνατο καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, παρέλαβε ελικόπτερο για τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

Λίγες μέρες μετά η 41χρονη δημοσίευσε φωτογραφία από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου χειρουργήθηκε. 

Εκεί ανέφερε: «Έκανα το 3ο χειρουργείο σήμερα και ήταν επιτυχημένο.

Η επιτυχία σήμερα έχει εντελώς διαφορετικό νόημα από ότι είχε πριν λίγες μέρες.

Προοδεύω και ενώ είναι αργή η επιστροφή, ξέρω ότι θα είμαι καλά. Ευγνώμων για όλο το απίστευτο ιατρικό προσωπικό, φίλους, οικογένεια, που ήταν δίπλα μου και την αγάπη και υποστήριξη από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, τεράστια συγχαρητήρια στις συναθλήτριές μου και σε όλους τους αθλητές της Team USA που είναι εκεί έξω και με εμπνέουν και μου δίνουν κουράγιο».

