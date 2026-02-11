Δυνατή μεταγραφή για την ΑΕ Μυκόνου: Απέκτησε τον Πέδρο Κόντε
Δυνατή μεταγραφή για την ΑΕ Μυκόνου: Απέκτησε τον Πέδρο Κόντε

Ο Ισπανός φορ έχει αγωνιστεί για αρκετά χρόνια στη Super League με τις φανέλες του ΠΑΣ Γιάννινα και του Βόλου

Τη μεταγραφική της «βόμβα» επισημοποίησε η ΑΕ Μυκόνου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του έμπειρου Ισπανού επιθετικού Πέδρο Κόντε.

Ο 37χρονος φορ έβαλε αμέσως τη σφραγίδα του, καθώς στο ντεμπούτο του απέναντι στον ΠΟ Ατσαλένιο σημείωσε το γκολ που χάρισε τη νίκη στην ομάδα των Κυκλάδων.

Ο Κόντε κουβαλά πλούσιο βιογραφικό, με τρεις θητείες στον ΠΑΣ Γιάννινα σε Super League και Super League 2, όπου κατέγραψε 99 συμμετοχές και 45 γκολ.

Ξεκίνησε την καριέρα του από την Κόρδοβα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε ομάδες της Ισπανίας, ενώ πέρασε και από το πρωτάθλημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πέρυσι φόρεσε τη φανέλα του Βόλου και μέχρι τον Δεκέμβριο αγωνιζόταν ξανά στα Ιωάννινα.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ευχαρίστησε τη διοίκηση και τον πρόεδρο Σταμάτη Δακτυλίδη για την εμπιστοσύνη, τονίζοντας πως θα δώσει το 100% για να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΑΕ Μυκόνου Σταμάτη Δακτυλίδη για την ευκαιρία που μου έδωσαν και εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες. Υπόσχομαι με την σειρά μου να βάλω τα δυνατά μου για να πετύχει η ομάδα τους στόχους της».

