Κύπελλο Ελλάδας: Η δεύτερη πράξη των ημιτελικών σήμερα με ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και Λεβαδειακός-ΟΦΗ

Στις 17:00 το πρώτο παιχνίδι της ημέρας στη Βοιωτία, ενώ το ντέρμπι της Τούμπας ξεκινά στις 20:30





Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson (20:30, Cosmote Sport 1), με το 1-0 υπέρ των «ασπρόμαυρων» από το πρώτο παιχνίδι στη Λεωφόρο να δίνει σαφές προβάδισμα στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.







Αγωνιστικά για τους γηπεδούχους, επιστρέφει ο Μεϊτέ, ενώ εκτός παραμένουν οι Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ, απουσίες που περιορίζουν τη δημιουργικότητα και το εύρος επιλογών στην επίθεση.



Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία μετά το μεγάλο διπλό επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο (1-0). Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έδειξε πειθαρχία, ένταση και καθαρό πλάνο, στοιχεία που θα χρειαστεί ξανά για να κυνηγήσει την ανατροπή. Οι «πράσινοι» γνωρίζουν ότι χρειάζονται τουλάχιστον νίκη με ένα γκολ διαφορά για να στείλουν το ματς στην παράταση και θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τις μεταβάσεις και τις στημένες φάσεις.







Λεβαδειακός-ΟΦΗ Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για Λεβαδειακό και ΟΦΗ! Οι δύο ομάδες μονομαχούν στο «Λάμπρος Κατσώνης» στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα κρίνει το ένα από τα δύο εισιτήρια του μεγάλου τελικού (17:00, Cosmote Sport2).



Ισόπαλο 1-1 είχε έρθει το πρώτο παιχνίδι στο Παγκρήτιο της Κρήτης. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε καταφέρει να προηγηθεί μόλις από το 7ο λεπτό με τον Μπόρχα Γκονζάλες, αλλά οι Βοιωτοί είχαν βγάλει άμεση αντίδραση και ισοφάρισαν στο 17ο λεπτό με τον Μπάλτσι, με το ισόπαλο σκορ να παραμένει μέχρι το τέλος. Στο άλλο ζευγάρι, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, έχοντας το προβάδισμα που του έδωσε η νίκη με 1-0 στη Λεωφόρο.



Ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να ξεπερνά το πρόβλημα τραυματισμού και να δηλώνει παρών για το σημερινό αγώνα, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Λαγιούς που είναι τραυματίας, όπως και ο Συμελίδης. Παράλληλα, επιστρέφουν μετά την τιμωρία τους οι Λοντίγκιν και Τσοκάι.



Στην αντίπερα όχθη, ό,τι ισχύει για τον Λεβαδειακό, ισχύει και για τον ΟΦΗ. Το μυαλό όλων είναι στο στόχο της πρόκρισης για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Πέρσι είχε επιτευχθεί με τον Asteras AKTOR στο «Γεντί Κουλέ», τώρα οι Κρητικοί θα προσπαθήσουν να πάρουν το εισιτήριο εκτός έδρας. Θυμίζουμε ότι πέρσι ηττήθηκαν στον τελικό του ΟΑΚΑ από τον Ολυμπιακό με 2-0 και έχουν κατακτήσει μία φορά το τρόπαιο τη σεζόν 1986/87.



Ο κόσμος του ΟΦΗ είχε ζητήσει 1.350 εισιτήρια αλλά το αίτημά τους είχε απορριφθεί, ενώ ο Λεβαδειακός με ενημέρωσή του έκανε γνωστό ότι έδωσε άλλα 150 εισιτήρια και συνολικά οι φίλοι των Κρητικών θα ξεπερνούν τους 300.



Όσον αφορά την αποστολή ο Κόντης θα έχει στη διάθεσή του τον Νους που εξέτισε την ποινή του στο ματς του πρωταθλήματος, ωστόσο, εκτός έμειναν οι Νέιρα (ατομικό), Καραχάλιος (θεραπεία), Καινουργιάκης (διεθνής με την Εθνική Νέων) και Κοντεκάς.



Το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδος Προημιτελικά



Λεβαδειακός - Κηφισιά 2-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2

Παναθηναϊκός - Άρης 3-0



Ημιτελικά



Πρώτοι αγώνες



ΟΦΗ - Λεβαδειακός 1-1

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1



Δεύτεροι αγώνες



11/02, 17:00: Λεβαδειακός - ΟΦΗ

11/02, 20:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός



Τελικός



Γήπεδο: Πανθεσσαλικό στις 25 Απριλίου 2026



Ισχύουν κανονικά παράταση και πέναλτι. Γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό.