Στους «8» του BCL η ΑΕΚ μετά το 4-0 στον όμιλο, μάχη με Άλμπα για την πρωτιά
Στους «8» του BCL η ΑΕΚ μετά το 4-0 στον όμιλο, μάχη με Άλμπα για την πρωτιά

Η Ένωση συνέτριψε την Καρδίτσα με 90-62 και σε συνδυασμό με τη νίκη της Άλμπα επί της Τόφας εξασφάλισε την πρόκριση

Στους «8» του BCL η ΑΕΚ μετά το 4-0 στον όμιλο, μάχη με Άλμπα για την πρωτιά
Αρχικά η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της και επικράτησε εύκολα με 90-62 της Καρδίτσας με το show του Νάναλι για να φτάσει στο 4-0 και να κάνει το βήμα πρόκρισης. Και λίγο αργότερα η Άλμπα καθάρισε την Τόφας με 69-60, κάτι που σημαίνει πως η Ένωση προκρίθηκε από απόψε στους 8 του BCL.



Πλέον οι Γερμανοί θα παλέψουν με την ομάδα του Σάκοτα για την πρωτιά και το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Η Άλμπα φιλοξενείται από την Καρδίτσα την 5η αγωνιστική, ενώ η ΑΕΚ παίζει στη SUNEL Arena με την Τόφας.

Την τελευταία αγωνιστική η Ένωση φιλοξενείται από την Άλμπα στο Βερολίνο. Στο ματς της SUNEL Arena η Ένωση είχε επικρατήσει με 8 πόντους διαφορά (88-80), κάτι που θα παίξει ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Τα αποτελέσματα

Καρδίτσα – ΑΕΚ 62-90
Άλμπα – Τόφας 69-60

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 4-0
Άλμπα 3-1
Τόφας 1-3
Καρδίτσα 0-4

5η αγωνιστική, 11/3

ΑΕΚ – Τόφας 19:00
Καρδίτσα – Άλμπα 21:00


6η αγωνιστική, 18/3
Τόφας – Καρδίτσα 20:00
Άλμπα – ΑΕΚ 20:00


Πηγή: www.gazzetta.gr
