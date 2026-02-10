Με φοβερό Νάναλι αγκαλιάζει την πρόκριση στο BCL η ΑΕΚ, 90-62 εκτός έδρας την Καρδίτσα
Με φοβερό Νάναλι αγκαλιάζει την πρόκριση στο BCL η ΑΕΚ, 90-62 εκτός έδρας την Καρδίτσα

Ο Νάναλι σταμάτησε στους 32 πόντους και οδήγησε την ΑΕΚ στην 11η νίκη της σε Ελλάδα και Ευρώπη

Με φοβερό Νάναλι αγκαλιάζει την πρόκριση στο BCL η ΑΕΚ, 90-62 εκτός έδρας την Καρδίτσα
Ασταμάτητη η ΑΕΚ και στην Καρδίτσα. Η Βασίλισσα επικράτησε εύκολα με 90-62 και με αυτόν τον τρόπο πήγε στο 4-0 στη φάση των 16 του BCL ρίχνοντας στο 0-4 την ομάδα του Παπανικολόπουλου.

Έτσι το σύνολο του Σάκοτα βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση, με δύο αγωνιστικές να απομένουν. Έφτασε τις 11 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η ΑΕΚ.



Κορυφαίοι για την ομάδα του Σάκοτα ήταν ο Νάναλι με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα και ο Μπάρτλεϊ με. Από την άλλη πλευρά ο Εστράδα είχε 11 πόντους με 5 ασίστ. Αποθέωση για τον Σάκοτα από τον κόσμο των κιτρινόμαυρων σε άλλο ένα παιχνίδι.

Η Ένωση είχε στο πλευρό της τον κόσμο της ξανά εκτός έδρας τη φετινή σεζόν, ενώ κοντά στην ομάδα ήταν για άλλη μια φορά ο διοικητικός ηγέτης της, Μάκης Αγγελόπουλος.

Καρδίτσα - ΑΕΚ: Το ματς

Ο Καμπερίδης ξεκίνησε με 2/2 σουτ για να βάλει την Καρδίτσα στο 5-0 στο ξεκίνημα του ματς. Η ΑΕΚ αντέδρασε γρήγορα και με τον Χαραλαμπόπουλο πέρασε μπροστά με 10-11, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ μπήκε εντυπωσιακά στο ματς, έφτασε τους 8 πόντους και έκανε το 12-14 για την Ένωση. Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε απτόητος και έφτασε τους 13 πόντους στην πρώτη περίοδο, η οποία τελείωσε στο 19-26.

Ο Νάναλι ανέλαβε δράση στο δεύτερο δεκάλεπτο και έκανε το 21-35, φτάνοντας τους 11 πόντους στο 12'. Ο Μπράντον Τζέφερσον έκανε το 25-40 για την Καρδίτσα που δυσκολευόταν αρκετά. Ο Νάναλι με το τρίτο του τρίποντο στο ματς έκανε το 25-45, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο, με την ΑΕΚ να ελέγχει απόλυτα το ματς και στις δύο μεριές του παρκέ.

Κλείσιμο
Ο Χαραλαμπόπουλος έγραψε το 39-64 στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου, με την Ένωση να κάνει επίδειξη δύναμης στην αναμέτρηση. Ο Νάναλι έκανε το 47-71 και έφτασε τους 23 πόντους με 5/7 τρίποντα.


Το ματς δεν γινόταν να γυρίσει με τίποτα, η Ένωση συνέχισε να το ελέγχει και κατάφερε να φτάσει στο 4-0, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση. Πλέον θα υποδεχθεί Τόφας και θα κλείσει με Άλμπα στο Βερολίνο.

Τα δεκάλεπτα: 19-26, 28-52, 47-71, 62-90

MVP: Ο Νάναλι ήταν εκπληκτικός με 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5/7 τρίποντα.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Κανείς δεν στάθηκε στο ύψος της περίστασης.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ τελείωσε το ματς με 22 ασίστ για μόλις 8 λάθη.

