Ζέλσον και Παντελίδης έχασαν δύο απίστευτες ευκαιρίες για γκολ: Σε 100 προσπάθειες, πόσες φορές θα... κατάφερναν να αστοχήσουν ξανά
Αμφότερες ήταν από αυτές που... δεν χάνονται, καθώς η μπάλα ήταν στρωμένη μπροστά τους, το τέρμα ήταν κενό και η απόσταση από την γραμμή ήταν ελάχιστη

Το χθεσινό Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ολοκληρώθηκε με νικητές τους «πράσινους» με 1-0 χάρη στο γκολ του Βιθέντε Ταμπόρδα. Το αποτέλεσμα αυτό όμως, κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό αν δύο παίκτες εκμεταλλεύονταν τις ευκαιρίες που είχαν, είτε για να γίνει το 1-1, είτε για να «σφραγιστεί» νωρίτερα η επικράτηση του «τριφυλλιού» με 2-0.

Μιλάμε φυσικά για αυτές που είχαν ο Ζέλσον Μαρτίνς και ο Παύλος Παντελίδης στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης και με ελάχιστα λεπτά διαφορά η μία από την άλλη. Αμφότερες ήταν από αυτές που λέμε πως δεν χάνονται, καθώς η μπάλα ήταν στρωμένη μπροστά τους, το τέρμα ήταν κενό και η απόσταση από την γραμμή ήταν ελάχιστη...


Η ευκαιρία του Ζέλσον

Η πρώτη χρονικά ήταν αυτή του Ζέλσον Μαρτίνς στο 78ο λεπτό, ο οποίος βγήκε στην πλάτη του Ίνγκασον με τον Λαφόν εξουδετερωμένο, ωστόσο βρήκε την μπάλα από την σέντρα του Ποντένσε με το καλάμι, με αποτέλεσμα αυτή αντί να πάρει πορεία προς τα δίχτυα, να πάει ψηλά, να περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και να καταλήξει άουτ.

Σύμφωνα με την στατιστική, η συγκεκριμένη ευκαιρία είχε αξία 0,94 xGoal. Κοινώς στις 100 προσπάθειες από αυτό το σημείο οι 94 θα κατέληγαν στα δίχτυα.


Η ευκαιρία του Παντελίδη

Περίπου δύο λεπτά αργότερα, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε στην άλλη εστία. Ο Ζαρουρί μπήκε με την μπάλα από αριστερά στην περιοχή του Ολυμπιακού και την γύρισε μπροστά και κεντρικά με στόχο τους Σφιντέρσκι και Παντελίδη. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός την βρήκε στρωμένη, δεν είχε κανέναν αντίπαλο μπροστά του, αλλά το σώμα του ήταν λίγο πιο προωθημένο από οτι έπρεπε, με αποτέλεσμα το πλασέ που έκανε να περάσει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη.
Κλείσιμο


Σύμφωνα με την στατιστική, η συγκεκριμένη ευκαιρία είχε αξία 0,88 xGoal. Κοινώς στις 100 προσπάθειες από αυτό το σημείο οι 88 θα κατέληγαν στα δίχτυα.

