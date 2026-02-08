Θλίψη στο αμερικανικό μπέιζμπολ: Πέθανε σε ηλικά 34 ετών ο Τέρανς Γκορ, πρωταθλητής του World Series

Έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια «μιας υποτίθεται απλής ιατρικής επέμβασης», όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του





Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Μπρίτνεϊ Γκορ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τέρανς Γκορ «πέθανε κατά τη διάρκεια αυτού που υποτίθεται ότι θα ήταν μια απλή επέμβαση». Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «οι καρδιές μας έχουν ραγίσει, τα παιδιά μου είναι συντετριμμένα. Όλη μας η οικογένεια είναι χαμένη. Τίποτα δεν προμήνυε αυτό που συνέβη».



Από τα draft pick στους τίτλους με τους Ρόγιαλς Ο Τέρανς Γκορ είχε αγωνιστεί συνολικά οκτώ σεζόν στο MLB, χτίζοντας τη φήμη του ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς baserunners της εποχής του. Επιλέχθηκε από τους Kansas City Royals στον 20ό γύρο του draft του 2011 και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του το 2014.



Κατά τις σεζόν 2014 και 2015, συνέβαλε καθοριστικά στις πορείες των Ρόγιαλς μέχρι τους τελικούς της







Η καριέρα ενός εξειδικευμένου «όπλου» Παρότι αγωνίστηκε μόλις σε 112 παιχνίδια κανονικής περιόδου και είχε συνολικά 85 εμφανίσεις στο πιάτο, η παρουσία του στις βάσεις ήταν εξαιρετικά αποδοτική. Έκλεψε 43 βάσεις σε 52 προσπάθειες, συνήθως μπαίνοντας στο παιχνίδι ως pinch runner στα τελευταία innings.



Η ταχύτητά του αποδείχθηκε πολύτιμη και στην άμυνα, καθώς στο outfield κατέγραψε +6 Outs Above Average σε μόλις 188⅓ innings κανονικής περιόδου, στοιχείο που υπογράμμισε τη συνολική του συνεισφορά παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.



Κλείσιμο Τίτλοι και συγκίνηση από τον κόσμο του μπέιζμπολ Μετά την αποχώρησή του από το Κάνσας Σίτι, ο Γκορ φόρεσε τη φανέλα των Chicago Cubs, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves και New York Mets. Με τους Ντότζερς κατέκτησε ακόμη ένα World Series το 2020 και με τους Μπρέιβς έναν δεύτερο τίτλο το 2021.



Το 2022 αγωνίστηκε με τους Μέτς, κλέβοντας τρεις βάσεις, πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν. Μετά τη γνωστοποίηση του θανάτου του, πλήθος συλλυπητηρίων μηνυμάτων κατέκλυσε τα social media.







Οι Ρόγιαλς ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του Τέρανς Γκορ και στέλνουμε την αγάπη μας στην οικογένεια και τους αγαπημένους του», ενώ οι Omaha Storm Chasers τον χαρακτήρισαν «έναν σπουδαίο συμπαίκτη και αφοσιωμένο οικογενειάρχη, γνωστό όχι μόνο για την ταχύτητά του αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του».



