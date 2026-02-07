Δέκατη σερί νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη για την ΑΕΚ, 83-74 με ανατροπή το Μαρούσι, βίντεο
SPORTS

Δέκατη σερί νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη για την ΑΕΚ, 83-74 με ανατροπή το Μαρούσι, βίντεο

Ο Γκρέι με 20 πόντους, ο Μπάρτλεϊ με 21 και ο Νάναλι με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για την Ένωση 

Δέκατη σερί νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη για την ΑΕΚ, 83-74 με ανατροπή το Μαρούσι, βίντεο
Τρένο η ΑΕΚ, δεν λυγίζει πουθενά. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αν και ζοριστηκε πολύ από το μαχητικό Μαρούσι, τελικά επικράτησε 83-74, ενώ βρέθηκε να χάνει και με 8 πόντους στις αρχές της 4ης περιόδου.

Η Ένωση ανέβηκε στο 12-4 και είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ενώ από την άλλη πλευρά οι ηττημένοι έπεσαν στο 3-14.. Για την Βασίλισσα ο Γκρέι σταμάτησε στους 20, ο Μπάρτλεϊ είχε 21 και ο Νάναλι μέτρησε 17. Ο Γουίλιαμς τελείωσε με 17 πόντους για το Μαρούσι.

Πριν το τζάμπολ κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Θανάση Σκουρτόπουλου που υπηρέτησε την ΑΕΚ τόσο ως παίκτης στο παρελθον αλλά και σαν προπονητής, δίπλα σε Σάκοτα και Ίβκοβιτς.

ΑΕΚ - Μαρούσι: Το ματς

Με τον Μπάρτλεϊ να φτάνει τους 6 πόντους, η ΑΕΚ έκανε το 11-4 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Το Μαρούσι δυσκολευόταν να βρει λύσεις και στα πρώτα έξι λεπτά του ματς, είχε βρει σκορ μόνο από τον Γουίλιαμς. Ο Μέικον με δύο βολές μείωσε σε 13-11, ενώ ο Σκορδίλης με ωραία κίνηση στο ζωγραφιστό πέτυχε το δεύτερο καλάθι του για το 15-11.


Ο Κουζέλογλου μείωσε σε 25-21 για το Μαρούσι στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ενώ ο Κινγκ έφερε το ματς στον πόντο για το 25-24 στο 13'. Ο Κινγκ με τρεις βολές έδωσε προβάδισμα δύο πόντων για το 30-32 στα μέσα της περιόδου. Η ομάδα του Παπαθεοδώρου συνέχισε να ζορίζει την ΑΕΚ και ο Καλαϊτζάκης έγραψε το 33-39. Το ημίχρονο τελείωσε στο 37-41, με την ΑΕΚ να έχει 1/4 τρίποντα και τους φιλοξενούμενους 4/16.


Ο Μπάρτλεϊ ισοφάρισε για την ΑΕΚ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου σε 43-43. Ο Γκρέι με προσωπικές φάσεις έβαλε μπροστά τη Βασίλισσα για το 45-44 στα μέσα της περιόδου. Το Μαρούσι αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και ο Μεικον έκανε το 52-57 στο 29'. Ο Σάλας έκλεψε και έφτασε μέχρι το καλάθι για το 54-59, ένα λεπτό για του τέλος της περιόδου.

Ο Μέικον σκόραρε με τρίποντο και έκανε το 57-65 στο 31'. Ο Νάναλι μείωσε σε 62-67 με τρίποντο από τη γωνια. Ο Μπάρτλεϊ έκανε το 68-69 στο 35'. Ο Μπάρτλεϊ έγραψε το 76-71 στο 37' και ανάγκασε τον Παπαθεοδώρου να καλέσει timeout. Ο Νάναλι έκανε το 78-71 στο 39' και κλείδωσε τη νίκη της ΑΕΚ.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 37-41, 54-59, 83-74

Κλείσιμο
MVP: Ο Γκρέι με 20 πόντους, ο Μπάρτλεϊ με 21 και ο Νάναλι με 17 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Δεν έφτασαν οι 17 του Γουίλιαμς και οι 15 του Μέικον.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Το μόλις 5/16 τρίποντα της ΑΕΚ που ωστόσο δεν στοίχισαν.

Πηγή: www.gazzetta.gr

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης