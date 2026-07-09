«Είτε την έχουν απαγάγει είτε είναι νεκρή» λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα

Το λόγο που δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αν η Γιου Τινγκ βρίσκεται εν ζωή εξήγησε ο Βασίλης Καραβασίλης - Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι οικονομικές συναλλαγές που είχε η 50χρονη