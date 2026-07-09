«Είτε την έχουν απαγάγει είτε είναι νεκρή» λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα
«Είτε την έχουν απαγάγει είτε είναι νεκρή» λέει ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας που εξαφανίστηκε από την Αρτέμιδα
Το λόγο που δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αν η Γιου Τινγκ βρίσκεται εν ζωή εξήγησε ο Βασίλης Καραβασίλης - Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι οικονομικές συναλλαγές που είχε η 50χρονη
Φειδωλές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως αναφορικά με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα. Η 50χρονη γυναίκα αγνοείται επί 50 μέρες και σύμφωνα με τον σύζυγό της, Βασίλη Καραβασίλη, δεν υπάρχει από τις Αρχές κάποια νεότερη ενημέρωση για το πού βρίσκονται οι έρευνες.
Τα ενδεχόμενα που αφορούν την Γιου Τινγκ, σύμφωνα με τον κ. Καραβασίλη είναι δύο. Είτε έχουν απαγάγει την σύζυγό του, είτε είναι νεκρή.
«Είτε την έχουν απαγάγει είτε είναι νεκρή. Το σενάριο της απαγωγής είναι στο μυαλό μου με την έννοια ότι από την στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εν ζωή. Απλά, το κίνητρο για μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, από την στιγμή που κάποιος δεν έχει ζητήσει λεφτά, είναι λίγο περίεργο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ.
«Τα 60.000 ευρώ είναι με τις δύο συναλλαγματικές. Η υπόθεση έχει δρομολογηθεί δικαστικά. Αυτή η διαφορά είναι με έναν. Απλά, η αγορά του ακινήτου που έγινε από μένα, είναι μια παραπλήσια περίπτωση που σχετίζεται με τέτοιες συναλλαγές» εξήγησε ο κ. Καραβασίλης.
Τα ενδεχόμενα που αφορούν την Γιου Τινγκ, σύμφωνα με τον κ. Καραβασίλη είναι δύο. Είτε έχουν απαγάγει την σύζυγό του, είτε είναι νεκρή.
«Είτε την έχουν απαγάγει είτε είναι νεκρή. Το σενάριο της απαγωγής είναι στο μυαλό μου με την έννοια ότι από την στιγμή που δεν έχει βρεθεί πτώμα, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να είναι εν ζωή. Απλά, το κίνητρο για μια τέτοιου είδους απαγωγή είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, από την στιγμή που κάποιος δεν έχει ζητήσει λεφτά, είναι λίγο περίεργο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ.
«Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είναι ή δεν είναι εν ζωή»Το λόγο που δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το αν η Γιου Τινγκ βρίσκεται εν ζωή εξήγησε ο Βασίλης Καραβασίλης: «Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι είναι ή δεν είναι εν ζωή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ούτε προς τη μια ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Λείπουν αρκετές πληροφορίες. Αποκλείεται να έχει φύγει με τη δική της βούληση. Δεν μας προβλημάτιζε κάτι».
Οι οικονομικές συναλλαγέςΣτο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει οι οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα καθώς επίσης και τα μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία φέρεται να είχε δανείσει και να είχαν δρομολογηθεί δικαστικά.
«Τα 60.000 ευρώ είναι με τις δύο συναλλαγματικές. Η υπόθεση έχει δρομολογηθεί δικαστικά. Αυτή η διαφορά είναι με έναν. Απλά, η αγορά του ακινήτου που έγινε από μένα, είναι μια παραπλήσια περίπτωση που σχετίζεται με τέτοιες συναλλαγές» εξήγησε ο κ. Καραβασίλης.
«Οι Κινέζοι δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δική μας πραγματικότητα»Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Βασίλης Καραβσίλης αναφορικά με το πώς διαχειρίζεται τους συγγενείς της Γιου Τινγκ οι οποίοι βρίσκονται στην Κίνα και ανησυχούν για την 50χρονη, ανέφερε: «Εκεί τα πράγματα θα πήγαιναν με έναν άλλον ρυθμό. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τη δική μας πραγματικότητα. Οι περισσότεροι γνωστοί ή συγγενείς λένε πως θα την είχαν βρει σε δώδεκα ώρες. Αυτό, στην Ελλάδα δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση, να την βρουν δηλαδή σε δώδεκα ώρες. Δεν υπάρχει ούτε το κατάλληλο πρωτόκολλο, ούτε τόσες κάμερες για να συμβεί αυτό».
«Αν ήμουν εδώ, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική γιατί θα είχα καταλάβει ότι λείπει»Όταν η 50χρονη Κινέζα εξαφανίστηκε, ο σύζυγός της βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι και όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αν ήμουν εδώ, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική γιατί θα είχα καταλάβει ότι λείπει, νωρίτερα. Στην παρούσα φάση, τουλάχιστον, από την στιγμή που γύρισα στην Ελλάδα και μετά, πιστεύω ότι οι ενέργειες μου είναι άμεσες και έχω δώσει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορώ στις Αρχές».
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