Πενταπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026
Πενταπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026
Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου σε Μιλάνο και Κορτίνα στην Ιταλία
Με πέντε αθλητές/αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα (Ιταλία) από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.
Στα αγωνίσματα των Δρόμων Αντοχής θα αγωνιστούν, ο Απόστολος Αγγέλης στα 20 χλμ (10 Κλασσική Τεχνική + 10 Ελεύθερη Τεχνική), Ατομικό Σπριντ Κλασσική Τεχνική και 10 χλμ Ελεύθερη Τεχνική, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου στα 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική και η Νεφέλη Τίτα επίσης στα 10 χλμ. Ελεύθερη Τεχνική και στο Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική.
Στο Αλπικό Σκι θα συμμετάσχουν οι Μαρία Ελένη Τσιόβολου στη Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση και στην Τεχνική Κατάβαση και Αλέξανδρος Γκιννής στην Τεχνική Κατάβαση.
Τη θέση του Σημαιοφόρου αντί του Αλέξανδρου Γκιννή, πήρε η Νεφέλη Τίτα που συμμετέχει για δεύτερη φορά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και θα παρελάσει στο Predazzo μαζί με τους άλλους δύο αθλητές των δρόμων αντοχής Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγέλη.
Στην πόλη Cortina d’Ampezzo θα παρελάσει η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου ενώ στην αποστολή θα ενσωματωθεί αργότερα και ο Αλέξανδρος Γκιννής.
Το πρόγραμμα της ελληνικής αποστολής
Παρασκευή 06/02 21:00 Τελετή Έναρξης
Τρίτη 10/02
• ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική Τεχνική
10:15 – 11:45 Tesero Cross Country Skiing Stadium
• ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – Σπριντ Δρόμων Αντοχής Κλασσική (εφόσον προκριθεί) 12:45 – 14:50 Tesero Cross Country Skiing Stadium
Πέμπτη 12/02
• ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – 10km Ελεύθερη Τεχνική
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
