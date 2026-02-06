Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Τζέιμς Μίλνερ: Ο παίκτης-ρεκόρ της Premier League πατάει κορυφή στα 40 του!
Ισοφαρίζει τις 653 συμμετοχές του Γκάρεθ Μπάρι ο άσος της Μπράιτον – Τα απίστευτα στατιστικά του στην Premier League
Ο Τζέιμς Μίλνερ ετοιμάζεται να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς εάν αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο με τη φανέλα της Μπράιτον, απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας θα ισοφαρίσει το ρεκόρ συμμετοχών όλων των εποχών στην Premier League. Ο ακούραστος μέσος, που γιόρτασε τα 40 του χρόνια τον περασμένο μήνα, συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο, έχοντας καταγράψει ήδη 14 συμμετοχές τη φετινή σεζόν.
Στα χνάρια του Γκάρεθ Μπάρι
Ο Μίλνερ αναμένεται να φτάσει τις 653 συμμετοχές, πιάνοντας στην κορυφή τον πρώην συμπαίκτη του στην Άστον Βίλα και τη Μάντσεστερ Σίτι, Γκάρεθ Μπάρι. Η πορεία των δύο ανδρών παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες. Αμφότεροι έκαναν ντεμπούτο ως έφηβοι, με τον Μίλνερ να γίνεται ο δεύτερος νεότερος παίκτης στην ιστορία της κατηγορίας σε ηλικία μόλις 16 ετών και 309 ημερών.
Καθιερώθηκαν στην Άστον Βίλα, κατέκτησαν τίτλους με τη Μάντσεστερ Σίτι και στη συνέχεια μετακόμισαν στο Μέρσεϊσαϊντ (ο Μπάρι στην Έβερτον, ο Μίλνερ στη Λίβερπουλ).
Το πέρασμα του Μίλνερ από τη Λίβερπουλ ήταν το πλέον επιτυχημένο, κατακτώντας Champions League, Premier League και τα εγχώρια κύπελλα.
Στατιστικά που προκαλούν δέος
Η παρουσία του Μίλνερ στα γήπεδα αναδεικνύεται μέσα από αδιανόητα νούμερα που δημοσίευσε η Opta. Είναι μόλις ένας από τους πέντε παίκτες γηπέδου (μαζί με τους Σέριγχαμ, Γκιγκς, Στράχαν και Φίλιπς) που αγωνίζονται στην Premier League έχοντας πατήσει τα 40. Σχεδόν οι μισοί ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει ποτέ στην Premier League (49%) έχουν υπάρξει συμπαίκτες ή αντίπαλοί του ενώ έχει αγωνιστεί δίπλα σε παίκτες γεννημένους κάθε χρόνο από το 1968 έως το 2007.
Περισσότερα από 23 χρόνια μετά το ντεμπούτο του με τη Λιντς, ο Μίλνερ παραμένει το απόλυτο πρότυπο επαγγελματία.
