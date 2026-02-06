Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο

Στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης» καλεί τους φιλάθλους η ΕΟΚ για την κρίσιμη αναμέτρηση στα Άνω Λιόσια – Όλες οι λεπτομέρειες για τη διάθεση και τις τιμές