Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο
Εθνική μπάσκετ: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο
Στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης» καλεί τους φιλάθλους η ΕΟΚ για την κρίσιμη αναμέτρηση στα Άνω Λιόσια – Όλες οι λεπτομέρειες για τη διάθεση και τις τιμές
Η Εθνική μπάσκετ Ανδρών συνεχίζει την πορεία της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 που θα διεξαχθεί στο Κατάρ και η ΕΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το σημαντικό παιχνίδι κόντρα στο Μαυροβούνιο. Η αναμέτρηση, η οποία αποτελεί τον τρίτο αγώνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στα προκριματικά, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου στις 19:00.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται το Μαυροβούνιο στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων, στη Sunel Arena, στις 27 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00 για τον τρίτο της αγώνα στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα περιμένει τη στήριξή σας στο δρόμο για το Κατάρ. Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση διατίθενται ήδη ηλεκτρονικά και μπορείτε να τα αποκτήσετε με ένα κλικ ΕΔΩ.
Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (6/2) στις 13:00 μέσα από την πλατφόρμα της ticketmaster. Κάθε λογαριασμός μπορεί να αγοράσει απεριόριστο αριθμό εισιτηρίων, δηλώνοντας τα στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο και Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), ενώ δωρεάν θα είναι η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Ενημερώνουμε πως τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, παρά μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα.
Για εισιτήρια ΑΜΕΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ticketmaster κάνοντας κλικ ΕΔΩ. Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο eok-tickets@basket.gr.
Σας περιμένουμε στα Άνω Λιόσια, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης! Κλείστε την δική σας θέση ΕΔΩ!».
