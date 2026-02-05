Σαμς Σαράνια: Οι Μπακς ενημέρωσαν ότι δεν προτίθενται να κάνουν ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπο
Σαμς Σαράνια: Οι Μπακς ενημέρωσαν ότι δεν προτίθενται να κάνουν ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπο

Ο πλέον έγκυρος αναλυτής του NBA έδωσε νέα διάσταση στο σίριαλ που αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σαμς Σαράνια: Οι Μπακς ενημέρωσαν ότι δεν προτίθενται να κάνουν ανταλλαγή τον Αντετοκούνμπο
Παρά την απίστευτη φημολογία των τελευταίων ημερών, όλα δείχνουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αποχωρήσει από τους Μπακς τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Με την προθεσμία για την ολοκλήρωση της περιόδου των ανταλλαγών να ολοκληρώνονται σήμερα τα ξημερώματα (04:00 ώρα Ελλάδας) και τον Greek Freak να είναι το πιο καυτό όνομα που υπάρχει στο τραπέζι, ο Σαμς Σαράνια φρόντισε να... διώξει το άγχος απο νωρίς, καθώς όπως αποκάλυψε μέσω ποσταρίσματος του στο X, το Μιλγουόκι ενημέρωσε όλες τις ομάδες του NBA πως ο Γιάννης δεν φεύγει!

Αναλυτικά τα όσα έγραψε:


«Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ενημερώσει άλλες ομάδες του ΝΒΑ ότι δεν προτίθενται να παραχωρήσουν τον Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν από την προθεσμία των ανταλλαγών και ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε άλλες κινήσεις στο ρόστερ τους, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ESPN.

Όπως αναφέρεται, οι Μπακς εμφανίζονται αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ και να επικεντρωθούν σε συμπληρωματικές ανταλλαγές, με στόχο τη βελτίωση της ομάδας ενόψει της συνέχειας της σεζόν.»

Μάλιστα λίγο αργότερα αποκάλυψε την ανταλλαγή των Μπακς με τους Σανς (πήραν Νικ Ρίτσαρντς, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και έδωσαν Κόουλ Άντονι, Αμίρ Κόφεϊ) συμπληρώνοντας με νόημα:

«Την τελευταία εβδομάδα, οι Μπακς είχαν στραμμένη την προσοχή τους στα τηλεφωνήματα που δέχονταν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την ίδια στιγμή που 'σάρκαραν' την αγορά του NBA για ανταλλαγές μικρών συμβολαίων.

Το Μιλγουόκι παραμένει σε συζητήσεις προκειμένου να ολοκληρώσει πιθανώς περισσότερες τέτοιες κινήσεις μέσα στην ημέρα της προθεσμίας των ανταλλαγών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.»
