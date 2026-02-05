«Βόμβα» στο NBA: Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στους Μπακς του Αντετοκούνμπο

Μεταγραφή βόμβα στο NBA αφού ο πρωταθλητής Ευρώπης με τη Φενερμπαχτσέ, Νάιτζελ Χέις- Ντέιβις θα συνεχίζει την καριέρα του στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.Ο Αμερικανός ξεκίνησε τη σεζόν στους Φοίνιξ Σανς στους οποίους δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και πλέον θα είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.Ο Χέις-Ντέιβις την περσινή σεζόν ήταν MVP του Final 4 της Euroleague και ακούστηκε ζεστά πριν από λίγες εβδομάδες για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναζητούσε παίκτη στο «3».Οι Μπακς δεν έχουν τελειώσει τις κινήσεις τους και μέσα στις επόμενες ώρες, μέχρι το deadline, θα προσπαθήσουν να φρεσκάρουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους με στόχο να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι το παρόν και το μέλλον του είναι στο Μιλγουόκι.Η ανταλλαγή με τους Σανς είχε μέσα τον Κόουλ Άντονι και τον Αμίρ Κόφι, ενώ από την ομάδα της Αριζόνα στους Μπακς πήγε ο Νικ Ρίτσαρντς.