Μπαρτσελόνα: Νέος υπηρεσιακός πρόεδρος ο Ράφα Γιούστε, παιδικός φίλος του Λαπόρτα
Παραιτείται ο Λαπόρτα για να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα – Η στενή φιλία με τον Γιούστε και οι περιορισμοί της μεταβατικής διοίκησης
Το προσεχές διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για το διοικητικό μέλλον της Μπαρτσελόνα, καθώς τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επίσημη προκήρυξη των προεδρικών εκλογών. Η ημερομηνία των εκλογών έχει οριστεί για τις 15 Μαρτίου 2026.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο Ζοάν Λαπόρτα και μέλη της διοίκησής του πρόκειται να παραιτηθούν, προκειμένου να θέσουν εκ νέου υποψηφιότητα. Όπως αναφέρει η Marca, ως προσωρινός αντικαταστάτης του Λαπόρτα, με την πρόταση να αναμένεται να επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Δευτέρας, προκρίνεται ο Ράφα Γιούστε, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα προέδρου μέχρι την 1η Ιουλίου, οπότε και θα αναλάβει ο νικητής των εκλογών.
Ποιος είναι ο Ράφα Γιούστε;
Ο Γιούστε είναι ο σημερινός πρώτος αντιπρόεδρος του συλλόγου και υπεύθυνος για το αθλητικό τμήμα. Η σχέση του με τον Λαπόρτα χαρακτηρίζεται από απόλυτη εμπιστοσύνη και πίστη, στοιχεία που ο νυν πρόεδρος εκτιμά ιδιαίτερα.
Οι δυο τους γνωρίζονται από την ηλικία των πέντε ετών, όταν ήταν συμμαθητές στο σχολείο στη Βαρκελώνη. Ο Γιούστε είχε διατελέσει μέλος της διοίκησης και κατά την πρώτη θητεία του Λαπόρτα (2005-2010), ενώ το 2021 ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία του συνδυασμού του.
Θεωρείται ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της απόφασης του Λαπόρτα να προσλάβει τον Πεπ Γκουαρδιόλα ως προπονητή της πρώτης ομάδας, έχοντάς τον παρακολουθήσει στενά στη δεύτερη ομάδα.
Είναι ιδρυτικός εταίρος της AQIPA Iberia και σύμβουλος με εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο, έχοντας δραστηριότητα σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία από το 1983.
Περιορισμένη ικανότητα ελιγμών
Παρόλο που ο Ράφα Γιούστε θα ηγηθεί του συλλόγου για τους επόμενους μήνες, οι εξουσίες του θα είναι περιορισμένες. Ως υπηρεσιακός πρόεδρος σε προεκλογική περίοδο, ο ρόλος του θα είναι η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κλαμπ, χωρίς τη δυνατότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων ή ανάληψης δεσμεύσεων με υψηλό οικονομικό κόστος.
