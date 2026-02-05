Κελίφ: «Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι - Έκανα ορμονοθεραπεία, δέχομαι οποιονδήποτε έλεγχο»

Αποκαλύψεις της Ολυμπιονίκη στη «L'Equipe» για την ορμονοθεραπεία και το γονίδιο SRY – Έτοιμη για γενετικά τεστ ενόψει των Αγώνων του 2028





Η Κελίφ σημείωσε ότι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχε υποβληθεί σε ορμονική αγωγή, προκειμένου να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης, τονίζοντας ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους κανονισμούς της World Boxing, της νέας παγκόσμιας ομοσπονδίας που έχει εισαγάγει τεστ ταυτοποίησης φύλου. Η World Boxing αντικατέστησε τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA), η οποία στο παρελθόν δεν της είχε επιτρέψει τη συμμετοχή σε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, επικαλούμενη εκθέσεις για χρωμοσώματα XY, τις οποίες η ίδια έχει χαρακτηρίσει «αλλοιωμένες».







«Και κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο» στην κατηγορία των -66 κιλών, θυμήθηκε η αθλήτρια που στην συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας παγκόσμιας διαμάχης και έγινε στόχος επιθέσεων και μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που την παρουσίαζε ως «άνδρα που αγωνίζεται ως γυναίκα».



Όπως και η Λιν Γιου Τίνγκ από την Ταϊβάν, επίσης Ολυμπιονίκης στην κατηγορία των -57 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η Κελίφ κατηγορήθηκε ότι είναι τρανς αθλήτρια από αρκετές προσωπικότητες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ και η Βρετανίδα μυθιστοριογράφος Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.







Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα το όνομα της Κελίφ για να δικαιολογήσει περιορισμούς στον αθλητισμό, υπογράφοντας μάλιστα το εκτελεστικό διάταγμα «Κρατώντας τους άνδρες έξω από τα γυναικεία αθλήματα».



«Θέλω να ζήσω τη ζωή μου... Σας παρακαλώ, μην με εκμεταλλεύεστε στις πολιτικές σας ατζέντες», δήλωσε η 26χρονη πρωταθλήτρια στο CNN.





Κλείσιμο View this post on Instagram A post shared by CNN (@cnn)

Η Αλγερινή πυγμάχος, της οποίας ο στόχος είναι να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, γνωρίζει ότι θα πρέπει να συναινέσει σε ένα γενετικό τεστ που επιβάλλεται από την World Boxing, έναν οργανισμό αναγνωρισμένο από τη ΔΟΕ, και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη:



«Για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν χρειασθεί να υποβληθώ σε εξετάσεις, θα το κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω ήδη κάνει αυτές τις εξετάσεις. Επικοινώνησα με την World Boxing, τους έστειλα τον ιατρικό μου φάκελο, τις ορμονικές μου εξετάσεις, τα πάντα. Αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν κρύβω κάτι, δεν αρνούμαι τις εξετάσεις», υποστήριξε η Κελίφ και συνέχισε: «Εξαρτάται από τους ιατρούς και τους καθηγητές να αποφασίσουν. Όλοι έχουμε διαφορετική γενετική, διαφορετικά επίπεδα ορμονών. Δεν είμαι τρανς. Η διαφορετικότητά μου είναι φυσική. Είμαι αυτή που είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτε για να αλλάξω τον τρόπο που με έπλασε η φύση. Γι' αυτό δεν φοβάμαι».



Ιμάν Κελίφ , η Αλγερινή Ολυμπιονίκης της πυγμαχίας που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης για το φύλο της κατά τη διάρκεια των Αγώνων του 2024 στο Παρίσι, έσπασε τη σιωπή της με μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη γαλλική εφημερίδα L'Equipe. Η 26χρονη αθλήτρια επιβεβαίωσε ότι ο στόχος της παραμένει η υπεράσπιση του χρυσού της μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε ορμονοθεραπεία για να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης της πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε ότι δεν είναι τρανς.Η Κελίφ σημείωσε ότι πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού είχε υποβληθεί σε ορμονική αγωγή, προκειμένου να μειώσει τα επίπεδα τεστοστερόνης, τονίζοντας ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους κανονισμούς της World Boxing, της νέας παγκόσμιας ομοσπονδίας που έχει εισαγάγει τεστ ταυτοποίησης φύλου. Η World Boxing αντικατέστησε τη Διεθνή Ομοσπονδία Πυγμαχίας (IBA), η οποία στο παρελθόν δεν της είχε επιτρέψει τη συμμετοχή σε δύο παγκόσμια πρωταθλήματα, επικαλούμενη εκθέσεις για χρωμοσώματα XY, τις οποίες η ίδια έχει χαρακτηρίσει «αλλοιωμένες».«Εχω γυναικείες ορμόνες. Και ο κόσμος δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά έκανα ορμονοθεραπεία για να μειώσω τα επίπεδα τεστοστερόνης μου για τους αγώνες», δήλωσε η 26χρονη Αλγερινή Ολυμπιονίκης, επιβεβαιώνοντας ότι κατέχει το γονίδιο SRY, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα Υ και σχετίζεται με την αρρενωπότητα: «Ναι, και είναι φυσικό. Είμαι περιτριγυρισμένη από ιατρούς, με παρακολουθεί ένας καθηγητής. Για το προκριματικό τουρνουά για τους Αγώνες στο Παρίσι, που έλαβαν χώρα στο Ντακάρ, μείωσα τα επίπεδα τεστοστερόνης μου στο μηδέν».«Και κατέκτησα το χρυσό μετάλλιο» στην κατηγορία των -66 κιλών, θυμήθηκε η αθλήτρια που στην συνέχεια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας παγκόσμιας διαμάχης και έγινε στόχος επιθέσεων και μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που την παρουσίαζε ως «άνδρα που αγωνίζεται ως γυναίκα».Όπως και η Λιν Γιου Τίνγκ από την Ταϊβάν, επίσης Ολυμπιονίκης στην κατηγορία των -57 κιλών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, η Κελίφ κατηγορήθηκε ότι είναι τρανς αθλήτρια από αρκετές προσωπικότητες, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μασκ και η Βρετανίδα μυθιστοριογράφος Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.«Σέβομαι τους πάντες και σέβομαι τον Τραμπ. Επειδή είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά δεν μπορεί να διαστρεβλώσει την αλήθεια. Δεν είμαι τρανς, είμαι κορίτσι. Γεννήθηκα κορίτσι, μεγάλωσα ως κορίτσι και οι άνθρωποι στο χωριό μου με γνώριζαν πάντα ως κορίτσι», τόνισε η Κελίφ.Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένα το όνομα της Κελίφ για να δικαιολογήσει περιορισμούς στον αθλητισμό, υπογράφοντας μάλιστα το εκτελεστικό διάταγμα «Κρατώντας τους άνδρες έξω από τα γυναικεία αθλήματα».«Θέλω να ζήσω τη ζωή μου... Σας παρακαλώ, μην με εκμεταλλεύεστε στις πολιτικές σας ατζέντες», δήλωσε η 26χρονη πρωταθλήτρια στο CNN.Η Αλγερινή πυγμάχος, της οποίας ο στόχος είναι να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, γνωρίζει ότι θα πρέπει να συναινέσει σε ένα γενετικό τεστ που επιβάλλεται από την World Boxing, έναν οργανισμό αναγνωρισμένο από τη ΔΟΕ, και έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμη:«Για τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, εάν χρειασθεί να υποβληθώ σε εξετάσεις, θα το κάνω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω ήδη κάνει αυτές τις εξετάσεις. Επικοινώνησα με την World Boxing, τους έστειλα τον ιατρικό μου φάκελο, τις ορμονικές μου εξετάσεις, τα πάντα. Αλλά δεν έχω λάβει καμία απάντηση. Δεν κρύβω κάτι, δεν αρνούμαι τις εξετάσεις», υποστήριξε η Κελίφ και συνέχισε: «Εξαρτάται από τους ιατρούς και τους καθηγητές να αποφασίσουν. Όλοι έχουμε διαφορετική γενετική, διαφορετικά επίπεδα ορμονών. Δεν είμαι τρανς. Η διαφορετικότητά μου είναι φυσική. Είμαι αυτή που είμαι. Δεν έχω κάνει τίποτε για να αλλάξω τον τρόπο που με έπλασε η φύση. Γι' αυτό δεν φοβάμαι».

Η Κελίφ, η οποία δεν έχει αγωνισθεί μετά το Παρίσι, καθώς η World Boxing την εμπόδισε να συμμετάσχει στο περυσινό τουρνουά του Αϊντχόφεν επειδή δεν είχε υποβληθεί στις πρόσφατα εφαρμοσμένες χρωμοσωμικές εξετάσεις- περιμένει γαλλική άδεια επαγγελματικής πυγμαχίας.



«Είναι το λογικό επόμενο βήμα», δήλωσε, αλλά «το ότι αγωνίζομαι επαγγελματικά δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπω τους Αγώνες του 2028. Καθόλου. Θέλω να γίνω η πρώτη Αλγερινή που θα διατηρήσει τον Ολυμπιακό της τίτλο».