Γιακουμάκης: Πάμε να το τελειώσουμε στην Τούμπα
SPORTS
Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Γιώργος Γιακουμάκης Κύπελλο ποδοσφαίρου

Ο Γιώργος Γιακουμάκης με το γκολ του στη Λεωφόρο έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό για τον  ΠΑΟΚ 

Ο Γιακουμάκης κέρδισε πέναλτι από τον Καλάμπρια το εκτέλεσε εύστοχα και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου στον ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. 

Ο σκόρερ του παιχνιδιού στη Λεωφόρο μίλησε στην Cosmote TV για το γκολ που πέτυχε αλλά και τη ρεβάνς στην Τούμπα.


Οι δηλώσεις του Γιώργου Γιακουμάκη

«Η δουλειά του σέντερ φορ είναι να σκοράρει. Αλλά σήμερα ήταν όλη η ομάδα που τα πήγε περίφημα και καταφέραμε να κερδίσουμε και να βρεθούμε πολύ κοντά στον τελικό και να καταφέρουμε στο τέλος να πάρουμε τον τίτλο. Φυσικά δεν έχει τελειώσει κάτι, θα πάμε στον επαναληπτικό να το τελειώσουμε και να πάμε στον τελικό. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, προσπαθούμε να δούμε τις ανάγκες που έχουμε σε κάθε ματς. Είναι πιο εύκολο να έρχεσαι από τον πάγκο, γιατί διαβάζεις το παιχνίδι καλύτερα».
