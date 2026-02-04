Κολωνία: Ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Νέων με 50.000 οπαδούς, δείτε βίντεο
Κολωνία: Ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Νέων με 50.000 οπαδούς, δείτε βίντεο

Απίστευτη ατμόσφαιρα στο Youth League κόντρα στην Ίντερ – Ηττήθηκαν οι Γερμανοί στο 96' αλλά αποθεώθηκαν από το κατάμεστο γήπεδο

Κολωνία: Ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα Νέων με 50.000 οπαδούς, δείτε βίντεο
Η Κολωνία έγραψε ιστορία το βράδυ της Τετάρτης (4/2), όχι για το αποτέλεσμα εντός γηπέδου, αλλά για την ασύλληπτη στήριξη των φιλάθλων της. Συνολικά 50.000 θεατές κατέκλυσαν το «RheinEnergieStadion» για την αναμέτρηση της ομάδας U19 κόντρα στην Ίντερ (φάση των «32»), καταρρίπτοντας το ρεκόρ προσέλευσης στη διοργάνωση του UEFA Youth League.

Το προηγούμενο ρεκόρ (40.368 θεατές) κατείχε η Τραμπζονσπόρ από την περσινή σεζόν, όμως οι Γερμανοί φίλαθλοι ανέβασαν τον πήχη σε επίπεδα... Champions League ανδρών, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των νεαρών ποδοσφαιριστών.


Δράμα στο 96' και ήττα

Παρά την ώθηση από την κερκίδα, η Κολωνία γνώρισε την ήττα με 3-1 σε ένα ματς με γκραν γκινιόλ φινάλε. Μετά από ένα στείρο πρώτο ημίχρονο, η Ίντερ προηγήθηκε νωρίς στην επανάληψη. Ο Φιν Σέντεν σκόραρε το 6ο του γκολ στη διοργάνωση στο 80', βάζοντας «φωτιά» στο γήπεδο για το 1-1 αλλά οι Ιταλοί «πάγωσαν» το στάδιο στο 96ο λεπτό, παίρνοντας το προβάδισμα. Στην τελευταία φάση, με τον τερματοφύλακα της Κολωνίας να έχει προωθηθεί για κόρνερ, η Ίντερ βρήκε κενή εστία και διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Παρά τον αποκλεισμό, οι 50.000 οπαδοί παρέμειναν στις θέσεις τους μετά τη λήξη, αποθεώνοντας τους παίκτες της Κολωνίας για την προσπάθειά τους.

