Παπαδόπουλος: «Όλα στο 50-50, ο αέρας και η αποβολή μάς δυσκόλεψαν»
Ο τεχνικός του Λεβαδειακού κράτησε χαμηλούς τόνους μετά το 1-1 στο Παγκρήτιο – Το σύνθημα για τη ρεβάνς και η διαχείριση του «μαραθωνίου» με τον ΟΦΗ
Ο Νίκος Παπαδόπουλος εμφανίστηκε ρεαλιστής και συγκρατημένος μετά το ισόπαλο 1-1 του Λεβαδειακού με τον ΟΦΗ στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο έμπειρος προπονητής των Βοιωτών στάθηκε στις ειδικές συνθήκες του αγώνα, τονίζοντας πως παρά το θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας, η πρόκριση παραμένει απόλυτα ισορροπημένη.
«Δεν έχουμε προβάδισμα»
Αν και το 1-1 δίνει θεωρητικά ένα πλεονέκτημα στον Λεβαδειακό λόγω της ρεβάνς στην έδρα του, ο Παπαδόπουλος έσπευσε να διαφωνήσει με αυτή την ανάγνωση:
«Δεν συμφωνώ ότι έχουμε προβάδισμα. Ήταν ένα κακό παιχνίδι και λόγω του αέρα, ο οποίος μας επηρέασε αρκετά. Δεν μπήκαμε καλά, δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ, αν και στη συνέχεια είχαμε τις προϋποθέσεις για κάτι καλό».
Για τις δυσκολίες του β' μέρους: «Όταν μείναμε με δέκα παίκτες (σ.σ. λόγω της αποβολής του Λοντίγκιν στο 74'), έγινε πολύ δύσκολο να βγούμε από την περιοχή μας, ειδικά με τέτοιο αέρα. Η πρόκριση είναι 50-50, δεν έχει κάποια ομάδα το πάνω χέρι. Έτσι είναι το Κύπελλο».
Η στρατηγική του «rotation»
Με τον Λεβαδειακό να αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ τρεις φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα (σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα), ο Παπαδόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη για σωστή διαχείριση του έμψυχου δυναμικού:
«Σκεφτόμαστε τη διαχείριση γιατί τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα. Έχουμε βάθος στο ρόστερ και απόλυτη εμπιστοσύνη σε όλους τους παίκτες μας. Θα ανταποκριθούμε σε αυτά τα διαδοχικά ματς».
