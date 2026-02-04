Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός-Αστέρας και Μάντσεστερ Σίτι-Νιούκαστλ
Πολύ γεμάτο πρόγραμμα σήμερα, παρότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτή την εβδομάδα
Τετάρτη σήμερα και παρότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές διοργανώσεις, υπάρχει ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων.
Η δράση στο ποδόσφαιρο λοιπόν ξεκινάει στις 17:00 με τον πρώτο ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, εκείνο ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Λεβαδειακό (Cosmote Sport 2). Αργότερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη το εξ΄αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Αστέρα AKTOR και τον Ολυμπιακό (Nova Sports Prime), ενώ στις 20:00 είναι προγραμματισμένος ο δεύτερο ημιτελικός, αυτόν μεταξύ του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ (Cosmote Sport 1).
Στα υπόλοιπα παιχνίδια των ευρωπαϊκών ομάδων η Πάφος φιλοξενεί τον ΑΠΟΕΛ (19:00, Cosmote Sport 3), η Τρουά τη Λανς για το Κύπελλο Γαλλίας (22:00, ΕΡΤ2), η Ίντερ τη Τορίνο στα πλαίσια του Κόπα Ιτάλια (22:00 Nova Sports 1) και η Αμπερντίν τη Σέλτικ (22:00, Cosmote Sport 3).
Αναφορικά με το μπάσκετ η 26η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία με μία μόνο αναμέτρηση, εκείνη της Βίρτους στη Μπολόνια απέναντι στη Βιλερμπάν (21:30, Nova Sports 3). Στις υπόλοιπες διοργανώσεις ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Σπόρτινγκ (17:30, ΕΡΤ2), η Λιετκάμπελις τον Πανιώνιο (19:00, Nova Sports 4), o Προμηθέας το Μαρούσι για το Κύπελλο (19:45, ΕΡΤ2), η Άλμπα Βερολίνου την Καρδίτσα (21:00, Cosmote Sport 4) και ο Άρης τη Νεπτούνας (21:00, Nova Sports Start).
Στο Πόλο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στα πλαίσια του Κυπέλλου Ελλάδας (16:00, ΕΡΤ2) και στο βόλεϊ γυναικών η Ζελέζνιτσαρ τον Ολυμπιακό για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League (20:00, Cosmote Sport 7).
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο Ανδρών
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας Betsson
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup
18:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΑναλυτικά όλες οι επιλογές στις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα 4 Φεβρουαρίου:
19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup
19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας Betsson
21:00 Novasports Start Άρης – Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26
21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup
22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia
22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
