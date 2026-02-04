Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Ενγκολό Καντέ και ευχαρίστησε... τον Ερντογάν
Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του Ενγκολό Καντέ και ευχαρίστησε... τον Ερντογάν
Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, που τις τελευταίες ημέρες αρνούνταν να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ
Χρειάστηκε να περάσουν... χίλια κύματα, αρκετά εμπόδια, ακόμη και από την ίδια τη FIFA, ωστόσο εν τέλει η μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ στη Φενέρμπαχτσε είναι γεγονός.
Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, που τις τελευταίες ώρες αρνούνταν να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ, θέλοντας και εκείνος με τον τρόπο του να πιέσει ώστε το deal να ολοκληρωθεί. Αυτό τελικά συνέβη, και ο χαμογελαστός «εργάτης» είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Φενέρ, η οποία με μια ανάρτηση γεμάτη «αιχμές» αλλά και ένα μήνυμα ζωής, καλωσόρισε το νέο της απόκτημα.
«Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες», έγραψαν στο X οι άνθρωποι του συλλόγου.
Η σύλλογος ωστόσο εξέδωσε ανακοίνωση με δήλωση του προέδρου της ομάδας Σαντετίν Σαράν, μέσα από την οποία ευχαριστούσε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη συνεισφορά του στην υπόθεση.
Αναλυτικά ο Σαράν δήλωσε: Ο σύλλογός μας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Εκ μέρους μου και του συλλόγου μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη σημαντική υποστήριξή του στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της Φενέρμπαχτσε, όσο και του τουρκικού ποδοσφαίρου.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η πίστη των υπέροχων οπαδών της Φενερμπαχτσέ στον σύλλογό τους, η ισχυρή υποστήριξη που έδειξαν και η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν ήταν η μεγαλύτερη πηγή κινήτρου και δύναμης για εμάς. Τώρα είναι η ώρα να μεταφέρουμε αυτή τη δύναμη στο γήπεδο και να σταθούμε στο πλευρό της ομάδας μας. Θα πιστέψουμε μαζί, θα αγωνιστούμε μαζί και θα πετύχουμε μαζί».
Ο τουρκικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου, που τις τελευταίες ώρες αρνούνταν να προπονηθεί με την Αλ Ιτιχάντ, θέλοντας και εκείνος με τον τρόπο του να πιέσει ώστε το deal να ολοκληρωθεί. Αυτό τελικά συνέβη, και ο χαμογελαστός «εργάτης» είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Φενέρ, η οποία με μια ανάρτηση γεμάτη «αιχμές» αλλά και ένα μήνυμα ζωής, καλωσόρισε το νέο της απόκτημα.
«Κάποιες ιστορίες μπορεί να πάρουν χρόνο, αλλά δεν μένουν ανεκπλήρωτες», έγραψαν στο X οι άνθρωποι του συλλόγου.
Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd
Αναλυτικά ο Σαράν δήλωσε: Ο σύλλογός μας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη μεταγραφή του Ενγκολό Καντέ, ενός από τα σημαντικότερα ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Εκ μέρους μου και του συλλόγου μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη σημαντική υποστήριξή του στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη τόσο της Φενέρμπαχτσε, όσο και του τουρκικού ποδοσφαίρου.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η πίστη των υπέροχων οπαδών της Φενερμπαχτσέ στον σύλλογό τους, η ισχυρή υποστήριξη που έδειξαν και η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν ήταν η μεγαλύτερη πηγή κινήτρου και δύναμης για εμάς. Τώρα είναι η ώρα να μεταφέρουμε αυτή τη δύναμη στο γήπεδο και να σταθούμε στο πλευρό της ομάδας μας. Θα πιστέψουμε μαζί, θα αγωνιστούμε μαζί και θα πετύχουμε μαζί».
Teşekkürlerimizle— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026
🔗 https://t.co/D1mzOcgdu5 pic.twitter.com/8NQUtZXq4E
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα