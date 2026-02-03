Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Στίβος: Έμεινε 2ος στο μίτινγκ της Οστράβα ο Τεντόγλου, βίντεο
Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους είχε καλύτερο άλμα στα 8.23μ στην Τσεχία αλλά έμεινε πίσω από τον Ματία Φουρλάνι (8.30μ)
Ο Μίλτος Τεντόγλου ολοκλήρωσε τον αγώνα του στο μίτινγκ της Οστράβα με με καλύτερο άλμα στα 8,23μ., πραγματοποιώντας συνολικά θετική εμφάνιση.
Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους αναζήτησε ρυθμό στις πρώτες προσπάθειες, στις οποίες δεν βρήκε το ιδανικό πάτημα. Στη συνέχεια, αξιοποιώντας την ταχύτητά του, σημείωσε στην τέταρτη προσπάθεια άλμα στα 8,23μ., επίδοση που αποτέλεσε ρεκόρ μίτινγκ, αν και ο ίδιος δεν έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος.
Ο αγώνας εξελίχθηκε σε αμφίρροπη αναμέτρηση, με τον Σαραμπογιούκοβ και τον Φουρλάνι να φτάνουν τα 8,21 μ. στις τρίτες τους προσπάθειες. Ο Ιταλός άλτης πήρε τελικά την πρώτη θέση με άλμα στα 8,30 μ. στην πέμπτη προσπάθεια. Ο Τεντόγλου δεν ολοκλήρωσε το πέμπτο του άλμα, που μετρήθηκε στα 7,01 μ., και έκλεισε τον αγώνα με άλμα στα 8,06μ.
Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε τη δεύτερη θέση, δείχνοντας από νωρίς στη σεζόν πως βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο επόμενος αγώνας του είναι προγραμματισμένος για τις 11 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι.
Ο αθλητής θα κάνει τον επόμενο αγώνα του στο Βελιγράδι, στις 11 Φεβρουαρίου.
