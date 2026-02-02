Μάντσεστερ Σίτι: Προετοιμάζεται για τη μετά-Γκουαρδιόλα εποχή, πρώτος στη λίστα ο Αλόνσο

Σενάρια διαδοχής του Πεπ Γκουαρδιόλα
αρχίζουν να φουντώνουν στη Μάντσεστερ Σίτι
, με τον Τσάμπι Αλόνσο
να φέρεται ως ένα από τα βασικά ονόματα σε shortlist τριών προπονητών για την επόμενη μέρα στον πάγκο των «πολιτών».
Σύμφωνα με την «Telegraph», στους κύκλους της Premier League υπάρχει αυξανόμενη αίσθηση ότι η φετινή σεζόν ενδέχεται να είναι η τελευταία του Γκουαρδιόλα στο «Έτιχαντ», παρά το γεγονός ότι ο Ισπανός τεχνικός έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Η ισοπαλία με την Τότεναμ, όπου η Σίτι απώλεσε προβάδισμα δύο τερμάτων και έμεινε έξι βαθμούς πίσω από την Άρσεναλ, ενίσχυσε τις αμφιβολίες γύρω από το μέλλον του 55χρονου προπονητή.
Επίσημα, πηγές της Σίτι κάνουν λόγο για «καθαρή εικασία», ωστόσο στο παρασκήνιο θεωρείται δεδομένο ότι ο σύλλογος προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. Ο Τσάμπι Αλόνσο, παρά το παρελθόν του στη Λίβερπουλ, βρίσκεται ψηλά στη λίστα, με την αγγλική ομάδα να φέρεται διατεθειμένη να μπει σε «μάχη» ακόμη και με τους «κόκκινους», εφόσον ανοίξει θέμα προπονητή στο «Άνφιλντ».
Στο ίδιο κάδρο εμφανίζεται και ο Έντσο Μαρέσκα, πρώην συνεργάτης του Γκουαρδιόλα στη Σίτι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την Τσέλσι. Ο Ιταλός τεχνικός θεωρείται σοβαρός υποψήφιος, αν και δεν συγκεντρώνει απόλυτη συναίνεση. Παράλληλα, όλο και περισσότερους υποστηρικτές κερδίζει ο Σεσκ Φάμπρεγας, χάρη στο έργο του στην Κόμο, με τον Ισπανό να θεωρείται ανερχόμενη δύναμη στους πάγκους της Ευρώπης.
Αντίθετα, το ενδεχόμενο επιστροφής του Βενσάν Κομπανί στο Μάντσεστερ απομακρύνεται, καθώς ο Βέλγος έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπάγερν έως το 2029 και συμμετέχει ενεργά στον μεταγραφικό σχεδιασμό των Βαυαρών. Ερωτηματικά υπάρχουν και γύρω από τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, ο οποίος έχει εκτιμηθεί στο παρελθόν από τη Σίτι, αλλά η πορεία του στη Μαρσέιγ δημιουργεί αμφιβολίες.
Κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις αναμένεται να έχει ο αθλητικός διευθυντής της Σίτι, Ούγκο Βιάνα, ο οποίος διατηρεί στενή σχέση με τον μάνατζερ Ζόρζε Μέντες, στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τις εξελίξεις.
Την ίδια ώρα, το κλίμα στο αγωνιστικό κομμάτι δεν είναι ιδανικό. Η απώλεια του προβαδίσματος απέναντι στην Τότεναμ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ρόδρι να αφήνει αιχμές για τη διαιτησία και να μιλά για επαναλαμβανόμενες αποφάσεις εις βάρος της ομάδας του. Οι δηλώσεις του Ισπανού χαφ βρίσκονται ήδη στο μικροσκόπιο της FA, ενώ προστίθενται σε ένα γενικότερο σκηνικό αμφισβήτησης και εσωτερικής έντασης.