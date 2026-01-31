Τρομερή Τσέλσι 3-2 την Γουέστ Χαμ με ανατροπή, νέα «γκέλα» για την Μπάγερν 2-2 στο Αμβούργο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Τρομερή Τσέλσι 3-2 την Γουέστ Χαμ με ανατροπή, νέα «γκέλα» για την Μπάγερν 2-2 στο Αμβούργο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Άρσεναλ και Νάπολι επέστρεψαν στις νίκες, η Μπράιτον του Κωστούλα 1-1 με την Έβερτον, η Ατλέτικο έμεινε στο 0-0 με τη Λεβάντε - H Λίβερπουλ 4-1 τη Νιούκαστλ
Προερχόμενη από την εντός έδρας ήττα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ έπρεπε να δείξει χαρακτήρα και το έκανε φεύγοντας με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Λιντς την οποία και φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ, δείχνοντας ποιο είναι το αφεντικό στην Premier League.
Η Τσέλσι επέστρεψε από την κόλαση το 0-2 με τη Γουέστ Χαμ, έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2.
Η Μπράιτον του Κωστούλα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 70', δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Έβερτον, αφού ισοφαρίστηκε σε 1-1 στις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ επικράτησε 4-1 της Νιούκαστλ.
Στη Bundesliga η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε το τρίποντο στην έδρα της Άιντραχτ και παρέμεινε στο κόλπο για την τετράδα, ενώ η Λειψία γνώρισε εντός έδρας ήττα σοκ από τη Μάιντς και η Χόφενχαϊμ συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς μετά το εύκολο 3-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου είναι στην 2η θέση.
Η Μπάγερν είχε δεύτερη συνεχόμενη απώλεια, αυτή τη φορά «γκέλαρε», 2-2 στο Αμβούργο.
Στη Serie A η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες, αφού επικράτησε με 2-1 της Φιορεντίνα. Η Σασουόλο πέρασε με 3-1 από την έδρα της Πίζα.
Στη La Liga η Ατλέτικο έμεινε στο 0-0 στη Βαλένθια με την Λεβάντε, ενώ Βιγιαρεάλ και Οσασούνα ήρθαν ισόπαλες με 2-2 στην Παμπλόνα.
Premier League (24η αγωνιστική)
Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2 (57' Πέδρο, 70' Κουκουρέγια, 90+2' Φερνάντεζ - 7' Μπόουεν, 36' Σάμερβιλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Νιούκαστλ 4-1
Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 01/02
Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 01/02
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 01/02
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 01/02
Σάντερλαντ-Μπέρνλι 02/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Άρσεναλ 53 -24αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 46
Άστον Βίλα 46
Τσέλσι 40 -24αγ
Λίβερπουλ 39 - 24αγ.
Μάντσεστερ Γ. 38
Φούλαμ 34
Έβερτον 34 -24αγ.
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 33
Σάντερλαντ 33
Μπόρνμουθ 33 -24αγ.
Μπράιτον 31 -24αγ.
Τότεναμ 28
Κρίσταλ Πάλας 28
Λιντς 26 -24αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 25
Γουέστ Χαμ 20 -24αγ.
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8 -24αγ.
La Liga (22η αγωνιστική)
Εσπανιόλ - Αλαβές 1-2 (15' Φερνάντες - 27' Μπλάνκο, 71' Μπογιέ)
Οβιέδο - Τζιρόνα 1-0 (74' Κάϊρα)
Οσασούνα - Βιγιαρεάλ 2-2 (20' Μουνιόθ, 45+2' Μπούντιμιρ - 17', 70' Μορένο)
Λεβάντε - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0
Έλτσε - Μπαρτσελόνα
Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο 1/2
Μπέτις - Βαλένθια 1/2
Χετάφε - Θέλτα 1/2
Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ 1/2
Μαγιόρκα - Σεβίλλη 2/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 52
Ρεάλ Μαδρίτης 51
Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.
Βιγιαρεάλ 43 -22αγ.
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Μπέτις 32 - 20αγ.
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 27
Οσασούνα 26
Έλτσε 24
Σεβίλλη 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Τζιρόνα 24 - 20αγ.
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Αλαβές 22
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21 - 20αγ.
Λεβάντε 18
Οβιέδο 16 -22αγ.
Bundesliga (20η αγωνιστική)
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29' Μάινα)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 90'+3 Γκαρσία)
Λειψία-Μάιντς 1-2 (40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90'+4 Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41', 59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (34' Βιέϊρά, 55' Βούσκοβιτς - 42' Κέιν, 46' Ντίαζ)
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2
Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 51 -20αγ.
Χοφενχάιμ 42 -20αγ.
Ντόρτμουντ 42
Λειψία 36 -20αγ.
Στουτγκάρδη 36
Λεβερκούζεν 35
Φράιμπουργκ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ.
Κολωνία 23 -20αγ.
Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.
Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.
Βέρντερ Βρέμης 19
Αμβούργο 19 -19αγ.
Μάιντς 18 -20αγ.
Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ.
Χαϊντενχάιμ 13
Serie A (23η αγωνιστική)
Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)
Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)
Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11' Βεργκάρα, 49' Γκουτιέρεζ - 57' Σόλομον)
Κάλιαρι-Βερόνα
Τορίνο-Λέτσε 1/2
Κόμο-Αταλάντα 1/2
Κρεμονέζε-Ίντερ 1/2
Πάρμα-Γιουβέντους 1/2
Ουντινέζε-Ρόμα 2/2
Μπολόνια-Μίλαν 3/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Ίντερ 52
Μίλαν 47
Νάπολι 46 -23αγ.
Ρόμα 43
Γιουβέντους 42
Κόμο 40
Αταλάντα 35
Λάτσιο 32 -23αγ.
Μπολόνια 30
Ουντινέζε 29
Σασουόλο 29 -23αγ.
Κάλιαρι 25
Τζένοα 23 -23αγ.
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17 -23αγ.
Βερόνα 14
Πίζα 14 -23αγ.
