Τρομερή Τσέλσι 3-2 την Γουέστ Χαμ με ανατροπή, νέα «γκέλα» για την Μπάγερν 2-2 στο Αμβούργο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
SPORTS
Premier League La Liga Bundesliga Serie A Άρσεναλ Μπάγερ Λεβερκούζεν Νάπολι Φιορεντίνα Μπάγερν Μονάχου Ατλέτικο Μαδρίτης Τσέλσι

Τρομερή Τσέλσι 3-2 την Γουέστ Χαμ με ανατροπή, νέα «γκέλα» για την Μπάγερν 2-2 στο Αμβούργο, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Άρσεναλ και Νάπολι επέστρεψαν στις νίκες, η Μπράιτον του Κωστούλα 1-1 με την Έβερτον, η Ατλέτικο έμεινε στο 0-0 με τη Λεβάντε - H Λίβερπουλ 4-1 τη Νιούκαστλ

Τρομερή Τσέλσι 3-2 την Γουέστ Χαμ με ανατροπή, νέα «γκέλα» για την Μπάγερν 2-2 στο Αμβούργο, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Προερχόμενη από την εντός έδρας ήττα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ έπρεπε να δείξει χαρακτήρα και το έκανε φεύγοντας με εμφατικό τρόπο από την έδρα της Λιντς την οποία και φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ, δείχνοντας ποιο είναι το αφεντικό στην Premier League.

Η Τσέλσι επέστρεψε από την κόλαση το 0-2 με τη Γουέστ Χαμ, έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-2. 

Η Μπράιτον του Κωστούλα, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 70', δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στην Έβερτον, αφού ισοφαρίστηκε σε 1-1 στις καθυστερήσεις. Η Λίβερπουλ επικράτησε 4-1 της Νιούκαστλ. 

Στη Bundesliga η Μπάγερ Λεβερκούζεν πήρε το τρίποντο στην έδρα της Άιντραχτ και παρέμεινε στο κόλπο για την τετράδα, ενώ η Λειψία γνώρισε εντός έδρας ήττα σοκ από τη Μάιντς και η Χόφενχαϊμ συνεχίζει να εντυπωσιάζει καθώς μετά το εύκολο 3-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου είναι στην 2η θέση.

Η Μπάγερν είχε δεύτερη συνεχόμενη απώλεια, αυτή τη φορά «γκέλαρε», 2-2 στο Αμβούργο.

Στη Serie A η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες, αφού επικράτησε με 2-1 της Φιορεντίνα. Η Σασουόλο πέρασε με 3-1 από την έδρα της Πίζα.

Στη La Liga η Ατλέτικο έμεινε στο 0-0 στη Βαλένθια με την Λεβάντε, ενώ Βιγιαρεάλ και Οσασούνα ήρθαν ισόπαλες με 2-2 στην Παμπλόνα.

Premier League (24η αγωνιστική)

Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 3-2 (57' Πέδρο, 70' Κουκουρέγια, 90+2' Φερνάντεζ - 7' Μπόουεν, 36' Σάμερβιλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ  4-1 
Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 01/02
Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 01/02
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 01/02
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 01/02
Σάντερλαντ-Μπέρνλι 02/02


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Άρσεναλ 53 -24αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 46
Άστον Βίλα 46
Τσέλσι 40 -24αγ
Λίβερπουλ 39 - 24αγ. 
Μάντσεστερ Γ. 38
Φούλαμ 34
Έβερτον 34 -24αγ.
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 33
Σάντερλαντ 33
Μπόρνμουθ 33 -24αγ.
Μπράιτον 31 -24αγ.
Τότεναμ 28
Κρίσταλ Πάλας 28
Λιντς 26 -24αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 25
Γουέστ Χαμ 20 -24αγ.
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8 -24αγ.


La Liga (22η αγωνιστική)

Κλείσιμο
Εσπανιόλ - Αλαβές 1-2 (15' Φερνάντες - 27' Μπλάνκο, 71' Μπογιέ)

RCD ESPANYOL 1 - 2 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οβιέδο - Τζιρόνα 1-0 (74' Κάϊρα)

REAL OVIEDO 1 - 0 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Οσασούνα - Βιγιαρεάλ 2-2  (20' Μουνιόθ, 45+2' Μπούντιμιρ - 17', 70' Μορένο)

CA OSASUNA 2 - 2 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0

LEVANTE UD 0 - 0 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Έλτσε - Μπαρτσελόνα

Ρεάλ Μαδρίτης - Ράγιο Βαγιεκάνο 1/2
Μπέτις - Βαλένθια 1/2
Χετάφε - Θέλτα 1/2
Μπιλμπάο - Σοσιεδάδ 1/2
Μαγιόρκα - Σεβίλλη 2/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 52
Ρεάλ Μαδρίτης 51
Ατλέτικο Μαδρίτης 45 -22αγ.
Βιγιαρεάλ 43 -22αγ.
Εσπανιόλ 34 -22αγ.
Μπέτις 32 - 20αγ.
Θέλτα 32
Ρεάλ Σοσιεδάδ 27
Οσασούνα 26
Έλτσε 24
Σεβίλλη 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 24
Τζιρόνα 24 - 20αγ.
Βαλένθια 23
Ράγιο Βαγεκάνο 22
Αλαβές 22
Μαγιόρκα 21
Χετάφε 21 - 20αγ.
Λεβάντε 18
Οβιέδο 16 -22αγ.

Bundesliga (20η αγωνιστική)

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29' Μάινα)

A Massive Win for Cologne! | 1. FC KÖLN - VFL WOLFSBURG | Highlights | MD 20 – Bundesliga 2025/26

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 90'+3 Γκαρσία)

Red Card Seals The Game! | EINTRACHT FRANKFURT - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Bundesliga


Λειψία-Μάιντς 1-2 (40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90'+4 Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41', 59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 2-2 (34' Βιέϊρά, 55' Βούσκοβιτς - 42' Κέιν, 46' Ντίαζ) 

Massive Draw Secured At Home! | HAMBURGER SV - FC BAYERN | Highlights | MD 20 – Bundesliga 2025/26

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2

Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 51 -20αγ.
Χοφενχάιμ 42 -20αγ.
Ντόρτμουντ 42
Λειψία 36 -20αγ.
Στουτγκάρδη 36
Λεβερκούζεν 35
Φράιμπουργκ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ.
Κολωνία 23 -20αγ.
Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.
Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.
Βέρντερ Βρέμης 19
Αμβούργο 19 -19αγ.
Μάιντς 18 -20αγ.
Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ.
Χαϊντενχάιμ 13

Serie A (23η αγωνιστική)

Λάτσιο-Τζένοα 3-2 (56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)

LAZIO-GENOA 3-2 | HIGHLIGHTS | Cataldi With a Late Winner | Serie A 2025/26


Πίζα-Σασουόλο 1-3 (51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)

PISA-SASSUOLO 1-3 | HIGHLIGHTS | Berardi and Koné Sink Pisa in Away Win | SERIE A 2025/26

Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1 (11' Βεργκάρα, 49' Γκουτιέρεζ - 57' Σόλομον)

NAPOLI-FIORENTINA 2-1 | HIGHLIGHTS | Vergara Shines at the Maradona | SERIE A 2025/26

Κάλιαρι-Βερόνα 

Τορίνο-Λέτσε 1/2

Κόμο-Αταλάντα 1/2

Κρεμονέζε-Ίντερ 1/2

Πάρμα-Γιουβέντους 1/2

Ουντινέζε-Ρόμα 2/2

Μπολόνια-Μίλαν 3/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Ίντερ 52
Μίλαν 47
Νάπολι 46 -23αγ.
Ρόμα 43
Γιουβέντους 42
Κόμο 40
Αταλάντα 35
Λάτσιο 32 -23αγ.
Μπολόνια 30
Ουντινέζε 29
Σασουόλο 29 -23αγ.
Κάλιαρι 25
Τζένοα 23 -23αγ.
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17 -23αγ.
Βερόνα 14
Πίζα 14 -23αγ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης