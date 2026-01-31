Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η Λεβερκούζεν πέρασε με 3-1 από τη Φρανκφούρτη, δείτε τα γκολ
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off του Champions League πήρε σπουδαία διπλό στην έδρα της Άιντραχτ και παραμένει στο κόλπο της τετράδας
Σπουδαίο τρίποντο για τις «ασπιρίνες» στην έδρα της παραπαίουσας Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.
Η Λεβερκούζεν λίγες ώρες μετά την κλήρωση που την έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού στα play offs του Champions League, έδειξε καλό πρόσωπο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να εξασφαλίσει και πάλι μία θέση στο επόμενο CL.
Η Λεβερκούζεν είναι στην 6η θέση με 35 βαθμούς, αλλά έχει κι ένα ματς λιγότερο ενώ είναι στο -7 από τη 2η Χόφενχαϊμ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση και πήρε εύκολο εντός έδρας τρίποντο κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου.
Bundesliga (20η αγωνιστική)
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29' Μάινα)
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 90'+3 Γκαρσία)
Λειψία-Μάιντς 1-2 (40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90'+4 Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41', 59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 19:30
Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2
Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Χοφενχάιμ 42 -20αγ.
Ντόρτμουντ 42
Λειψία 36 -20αγ.
Στουτγκάρδη 36
Λεβερκούζεν 35
Φράιμπουργκ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ.
Κολωνία 23 -20αγ.
Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.
Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.
Βέρντερ Βρέμης 19
Μάιντς 18 -20αγ.
Αμβούργο 18 -18αγ.
Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ.
Χαϊντενχάιμ 13
