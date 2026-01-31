Η Λεβερκούζεν πέρασε με 3-1 από τη Φρανκφούρτη, δείτε τα γκολ

Σπουδαίο τρίποντο για τις «ασπιρίνες» στην έδρα της παραπαίουσας Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 20η αγωνιστική της Bundesliga Λεβερκούζεν λίγες ώρες μετά την κλήρωση που την έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού στα play offs του Champions League, έδειξε καλό πρόσωπο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να εξασφαλίσει και πάλι μία θέση στο επόμενο CL.Η Λεβερκούζεν είναι στην 6η θέση με 35 βαθμούς, αλλά έχει κι ένα ματς λιγότερο ενώ είναι στο -7 από τη 2η Χόφενχαϊμ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση και πήρε εύκολο εντός έδρας τρίποντο κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου.



Τεράστιες βαθθμολογικής σημασίας νίκες πέτυχαν οι Άουγκσμπουργκ και Μάιντς, στην προσπάθεια που κάνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ στη Βρέμη, Βέρντερ και Γκλάντμπαχ έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν «βόλεψε» καμία

Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0

(29' Μάινα)

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3

(50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 90'+3 Γκαρσία)

Λειψία-Μάιντς 1-2

(40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας)

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1

(90'+4 Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς)

Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1

(42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα)

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2

Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2

Μπάγερν Μονάχου 50

Χοφενχάιμ 42 -20αγ.

Ντόρτμουντ 42

Λειψία 36 -20αγ.

Στουτγκάρδη 36

Λεβερκούζεν 35

Φράιμπουργκ 27

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ.

Κολωνία 23 -20αγ.

Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ.

Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.

Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.

Βέρντερ Βρέμης 19

Μάιντς 18 -20αγ.

Αμβούργο 18 -18αγ.

Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ.

Χαϊντενχάιμ 13