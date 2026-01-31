Η Λεβερκούζεν πέρασε με 3-1 από τη Φρανκφούρτη, δείτε τα γκολ
Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off του Champions League πήρε σπουδαία διπλό στην έδρα της Άιντραχτ και παραμένει στο κόλπο της τετράδας

Σπουδαίο τρίποντο για τις «ασπιρίνες» στην έδρα της παραπαίουσας Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Η Λεβερκούζεν λίγες ώρες μετά την κλήρωση που την έφερε στον δρόμο του Ολυμπιακού στα  play offs του Champions League, έδειξε καλό πρόσωπο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και πήρε μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για να εξασφαλίσει και πάλι μία θέση στο επόμενο CL.

Η  Λεβερκούζεν είναι στην 6η θέση με 35 βαθμούς, αλλά έχει κι ένα ματς λιγότερο ενώ είναι στο -7 από τη 2η Χόφενχαϊμ που είναι σε καταπληκτική κατάσταση και πήρε εύκολο εντός έδρας τρίποντο κόντρα στην  Ουνιόν Βερολίνου.


Τεράστιες βαθθμολογικής σημασίας νίκες πέτυχαν οι Άουγκσμπουργκ και Μάιντς, στην προσπάθεια που κάνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ στη Βρέμη, Βέρντερ και Γκλάντμπαχ έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που δεν «βόλεψε» καμία

Bundesliga (20η αγωνιστική)
Κολωνία-Βόλφσμπουργκ 1-0 (29' Μάινα)

A Massive Win for Cologne! | 1. FC KÖLN - VFL WOLFSBURG | Highlights | MD 20 – Bundesliga 2025/26


Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν 1-3 (50' Κοχ - 26' Αρτούρ, 33' Τίλμαν, 90'+3 Γκαρσία)

Red Card Seals The Game! | EINTRACHT FRANKFURT - BAYER 04 LEVERKUSEN | Highlights | Bundesliga


Λειψία-Μάιντς 1-2 (40' Χάρντερ - 45'+5 πέν. Αμίρι, 49' Σίλας) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ 1-1 (90'+4 Τοπ - 61' Ταμπάκοβιτς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι 2-1 (41', 59' Γκρέγκοριτς - 32' πέ. Σινάνι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου 3-1 (42'πέν, 45' Κράμαριτς, 47' Λεϊτέ - 68' Κεντίρα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ 1/2

Ντόρτμουντ-Χαϊντενχάιμ 1/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 50
Χοφενχάιμ 42 -20αγ.
Ντόρτμουντ 42
Λειψία 36 -20αγ.
Στουτγκάρδη 36
Λεβερκούζεν 35
Φράιμπουργκ 27
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27 -20αγ.
Ουνιόν Βερολίνου 24 -20αγ.
Κολωνία 23 -20αγ.
Άουγκσμπουργκ 22 -20αγ.
Γκλάντμπαχ 21 -20αγ.
Βόλφσμπουργκ 19 -20αγ.
Βέρντερ Βρέμης 19
Μάιντς 18 -20αγ.
Αμβούργο 18 -18αγ.
Ζανκτ Πάουλι 14 -20αγ.
Χαϊντενχάιμ 13

