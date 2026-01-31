Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Premier League: Η Άρσεναλ επέστρεψε στις νίκες 4-0 τη Λιντς, στο 1-1 έμεινε η Μπράιτον του Κωστούλα με την Έβερτον, δείτε γκολ
Premier League: Η Άρσεναλ επέστρεψε στις νίκες 4-0 τη Λιντς, στο 1-1 έμεινε η Μπράιτον του Κωστούλα με την Έβερτον, δείτε γκολ
Η Άρσεναλ έδειξε ποιο είναι το αφεντικό στην Premier League με εμφατική «τεσσάρα» στο γήπεδο της Λιντς, η Μπόρνμουθ πήρε το διπλό με 2-0 κόντρα στην Γουλβς
«Αγρίεψε» η Άρσεναλ μετά την ήττα της 25ης Ιανουαρίου από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσα στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Premier League.
Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Εμιρέιτς» με 3-2 (προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase) και σήμερα με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Ελαντ Ρόουντ» επικράτησε με 4-0 της Λιντς, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Ότι ήταν και παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.
Με τον Κωστούλα να μπαίνει και πάλι ως αλλαγή (αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ στο 70ό λεπτό), η Μπράιτον δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Έβερτον να επιστρέψει στις νίκες (1-1).
Το γκολ του Γκρος στο 73' έδειχνε πώς θα χάριζε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χούρτσελερ μετά από τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέτο «έσωσε την παρτίδα» για τους «εφοπλιστές» που έφυγαν με ένα σημαντικό βαθμό μακριά από την έδρα τους.
Η Μπόρνμουθ συνέχισε με νίκη στην έδρα της Γουλβς με 2-0 με γκολ των Κρουπί και Σκοτ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ
Λίβερπουλ-Νιούκαστλ
Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 01/02
Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης έκανε «περίπατο» με την Καϊράτ στο «Εμιρέιτς» με 3-2 (προκρίθηκε πρώτη με το απόλυτο 8Χ8 στη League Phase) και σήμερα με μία άκρως εμφατική εμφάνιση στο «Ελαντ Ρόουντ» επικράτησε με 4-0 της Λιντς, ξέφυγε με +7 από τους διώκτες της κι έστειλε το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.
Ότι ήταν και παραμένει το απόλυτο φαβορί για τον τίτλο στην Αγγλία.
Με τον Κωστούλα να μπαίνει και πάλι ως αλλαγή (αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ στο 70ό λεπτό), η Μπράιτον δεν κατάφερε ούτε απέναντι στην Έβερτον να επιστρέψει στις νίκες (1-1).
Το γκολ του Γκρος στο 73' έδειχνε πώς θα χάριζε το πρώτο «τρίποντο» στην ομάδα του Χούρτσελερ μετά από τρεις αγωνιστικές, ωστόσο, στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μπέτο «έσωσε την παρτίδα» για τους «εφοπλιστές» που έφυγαν με ένα σημαντικό βαθμό μακριά από την έδρα τους.
Η Μπόρνμουθ συνέχισε με νίκη στην έδρα της Γουλβς με 2-0 με γκολ των Κρουπί και Σκοτ.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Μπράιτον-Έβερτον 1-1 (73' Γκρος - 90'+7 Μπέτο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Άρσεναλ 0-4 (27' Θουμπιμέντι, 38' αυτ. Ντάρλοου, 69' Γιόκερες, 86' Γκάμπριελ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουλβς-Μπόρνμουθ 0-2 (33' Κρουπί, 90'+1 Σκοτ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Γουέστ Χαμ
Λίβερπουλ-Νιούκαστλ
Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 01/02
Μάντσεστερ Γ.-Φούλαμ 01/02
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 01/02
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 01/02
Σάντερλαντ-Μπέρνλι 02/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Άρσεναλ 53 -24αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 46
Άστον Βίλα 46
Μάντσεστερ Γ. 38
Τσέλσι 37
Λίβερπουλ 36
Φούλαμ 34
Έβερτον 34 -24αγ.
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 33
Σάντερλαντ 33
Μπόρνμουθ 33 -24αγ.
Μπράιτον 31 -24αγ.
Τότεναμ 28
Κρίσταλ Πάλας 28
Λιντς 26 -24αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 25
Γουέστ Χαμ 20
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8 -24αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας 01/02
Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι 01/02
Σάντερλαντ-Μπέρνλι 02/02
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)
Άρσεναλ 53 -24αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 46
Άστον Βίλα 46
Μάντσεστερ Γ. 38
Τσέλσι 37
Λίβερπουλ 36
Φούλαμ 34
Έβερτον 34 -24αγ.
Μπρέντφορντ 33
Νιούκαστλ 33
Σάντερλαντ 33
Μπόρνμουθ 33 -24αγ.
Μπράιτον 31 -24αγ.
Τότεναμ 28
Κρίσταλ Πάλας 28
Λιντς 26 -24αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 25
Γουέστ Χαμ 20
Μπέρνλι 15
Γουλβς 8 -24αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα