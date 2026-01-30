Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Πεπ Γκουαρδιόλα: «Έχουμε αφήσει μόνα τα παιδιά στη Γάζα»
Πεπ Γκουαρδιόλα: «Έχουμε αφήσει μόνα τα παιδιά στη Γάζα»
Ο τεχνικός της Σίτι εμφανίστηκε με κεφίγια σε εκδήλωση στη Βαρκελώνη και εξαπέλυσε «πυρά» κατά των ισχυρών
Σε μια βαθιά συναισθηματική δημόσια τοποθέτηση προχώρησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) σε εκδήλωση στη Βαρκελώνη. Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι εμφανίστηκε σε συναυλία αλληλεγγύης, φορώντας παλαιστινιακή κεφίγια, και μίλησε ανοιχτά για τον πόνο και την αγανάκτησή του βλέποντας εικόνες παιδιών να υποφέρουν στη Λωρίδα της Γάζας.
«Πού είναι η βοήθεια;»
Ο Γκουαρδιόλα, εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε τον πόνο που νιώθει βλέποντας τις εικόνες των τελευταίων δύο ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση.
«Βλέπω ένα παιδί ανάμεσα στα ερείπια να αναρωτιέται "πού είναι η μητέρα μου;" χωρίς να ξέρει ακόμα την αλήθεια. Πάντα σκέφτομαι: Τι να περνάει από το μυαλό τους; Πιστεύω ότι τα έχουμε αφήσει μόνα τους, τα έχουμε εγκαταλείψει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 55χρονος τεχνικός.
Επίθεση στους ισχυρούς
Ο Καταλανός τεχνικός δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για την παγκόσμια πολιτική ηγεσία, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «δειλή».
«Ίσως επειδή αυτοί που έχουν την εξουσία είναι δειλοί. Στέλνουν αθώους νέους ανθρώπους να σκοτώσουν άλλους αθώους ανθρώπους. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι μια δήλωση για την Παλαιστίνη, αλλά πάνω από όλα μια δήλωση για την ανθρωπότητα», τόνισε καταχειροκροτούμενος.
Απουσία από τη συνέντευξη Τύπου
Λόγω της παρουσίας του στην εκδήλωση, ο Γκουαρδιόλα δεν έδωσε το παρών στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με την Τότεναμ. Η Μάντσεστερ Σίτι είχε επικαλεστεί «προσωπικούς λόγους», με τον βοηθό του, Πεπ Λάιντερς, να αναλαμβάνει τη θέση του ενώπιον των δημοσιογράφων.
«Πού είναι η βοήθεια;»
Ο Γκουαρδιόλα, εμφανώς φορτισμένος, περιέγραψε τον πόνο που νιώθει βλέποντας τις εικόνες των τελευταίων δύο ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τηλεόραση.
«Βλέπω ένα παιδί ανάμεσα στα ερείπια να αναρωτιέται "πού είναι η μητέρα μου;" χωρίς να ξέρει ακόμα την αλήθεια. Πάντα σκέφτομαι: Τι να περνάει από το μυαλό τους; Πιστεύω ότι τα έχουμε αφήσει μόνα τους, τα έχουμε εγκαταλείψει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 55χρονος τεχνικός.
View this post on Instagram
Επίθεση στους ισχυρούς
Ο Καταλανός τεχνικός δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα για την παγκόσμια πολιτική ηγεσία, χαρακτηρίζοντας τη στάση της «δειλή».
«Ίσως επειδή αυτοί που έχουν την εξουσία είναι δειλοί. Στέλνουν αθώους νέους ανθρώπους να σκοτώσουν άλλους αθώους ανθρώπους. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι μια δήλωση για την Παλαιστίνη, αλλά πάνω από όλα μια δήλωση για την ανθρωπότητα», τόνισε καταχειροκροτούμενος.
Απουσία από τη συνέντευξη Τύπου
Λόγω της παρουσίας του στην εκδήλωση, ο Γκουαρδιόλα δεν έδωσε το παρών στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής ενόψει του ντέρμπι της Κυριακής με την Τότεναμ. Η Μάντσεστερ Σίτι είχε επικαλεστεί «προσωπικούς λόγους», με τον βοηθό του, Πεπ Λάιντερς, να αναλαμβάνει τη θέση του ενώπιον των δημοσιογράφων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα