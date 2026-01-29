H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Κι άλλος νατουραλιζέ στην Εθνική Τουρκίας: Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν
H τουρκική ομοσπονδία τον παρουσίασε με βίντεο μπροστά από ένα κάδρο του Κεμάλ Ατατούρκ, με τον ίδιο να δηλώνει χαρούμενος που είναι Τούρκος
Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η ομάδα του, η Μπαχτσεσεχίρ, ο Αμερικανός γκαρντ, Μαλακάι Φλιν, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Άρη στο τελευταίο ματς του Eurocup, απέκτησε τουρκική υπηκόοτητα και θα μπορεί να αγωνίζεται ως Τούρκος στο πρωτάθλημα.
Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να αγωνιστεί και με τα χρώματα της εθνικής Τουρκίας εάν και εφόσον τον επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για κάποιο ματς του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.
Τουρκικό διαβατήριο έχοντας αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας, έχουν επίσης και οι Σέιν Λάρκιν, Σκότι Γουίλμπεκιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.
Δείτε την σχετική ανακοίνωση της Μπαχτσεσεχίρ:
🇹🇷 Malachi Flynn:— Ne Oldu? (@neoldu) January 29, 2026
"Türk olduğum için mutluyum." pic.twitter.com/0hrcDQP4Ie
🇹🇷 Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı! 🤩 pic.twitter.com/pcYw5d9d5u— Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü (@BKBasketbol) January 29, 2026
