Κι άλλος νατουραλιζέ στην Εθνική Τουρκίας: Στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν ο Μαλακάι Φλιν
SPORTS
Μαλακάι Φλιν Μπαχτσεσεχίρ Εθνική Τουρκίας Εργκίν Αταμάν

H τουρκική ομοσπονδία τον παρουσίασε με βίντεο μπροστά από ένα κάδρο του Κεμάλ Ατατούρκ, με τον ίδιο να δηλώνει χαρούμενος που είναι Τούρκος

Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά η ομάδα του, η Μπαχτσεσεχίρ, ο Αμερικανός γκαρντ, Μαλακάι Φλιν, ο οποίος «εκτέλεσε» τον Άρη στο τελευταίο ματς του Eurocup, απέκτησε τουρκική υπηκόοτητα και θα μπορεί να αγωνίζεται ως Τούρκος στο πρωτάθλημα.

Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορεί να αγωνιστεί και με τα χρώματα της εθνικής Τουρκίας εάν και εφόσον τον επιλέξει ο Εργκίν Άταμαν για κάποιο ματς του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος.

Τουρκικό διαβατήριο έχοντας αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της χώρας, έχουν επίσης και οι Σέιν Λάρκιν, Σκότι Γουίλμπεκιν, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση της Μπαχτσεσεχίρ: 

