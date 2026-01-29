ΠΑΟΚ: Ενισχύεται ο μπασκετικός Δικέφαλος με τον Ομορούγι
SPORTS
ΠΑΟΚ μπάσκετ Κλίφορντ Ομορούγι

ΠΑΟΚ: Ενισχύεται ο μπασκετικός Δικέφαλος με τον Ομορούγι

Οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ τον οποίο έκλεισε από τη Γαλατάσαραϊ

ΠΑΟΚ: Ενισχύεται ο μπασκετικός Δικέφαλος με τον Ομορούγι
Συνεχίζει να ενισχύεται ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ Κλίφορντ Ομορούγι (2.11, 25 ετών).

Ο παίκτης στο ξεκίνημα της σεζόν αγωνίστηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Γαλατασαράι.

Eίχε 2.5 πόντους με 3 ριμπάουντ μέσο όρο στο πρωτάθλημα Ισραήλ, ενώ μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ στην Τουρκία.

Αγωνίστηκε σε τρία ματς στη Εuroleague με τη Μακάμπι, έχοντας 5.3 λεπτά ανά ματς στο παρκέ.

Αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης