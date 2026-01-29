H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
ΠΑΟΚ: Ενισχύεται ο μπασκετικός Δικέφαλος με τον Ομορούγι
Οι Θεσσαλονικείς ήρθαν σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ τον οποίο έκλεισε από τη Γαλατάσαραϊ
Συνεχίζει να ενισχύεται ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ήρθε σε συμφωνία με τον Νιγηριανό σέντερ Κλίφορντ Ομορούγι (2.11, 25 ετών).
Ο παίκτης στο ξεκίνημα της σεζόν αγωνίστηκε στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα της Γαλατασαράι.
Eίχε 2.5 πόντους με 3 ριμπάουντ μέσο όρο στο πρωτάθλημα Ισραήλ, ενώ μέτρησε 3.4 πόντους και 1.4 ριμπάουντ στην Τουρκία.
Αγωνίστηκε σε τρία ματς στη Εuroleague με τη Μακάμπι, έχοντας 5.3 λεπτά ανά ματς στο παρκέ.
Αναμένεται το βράδυ της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.
