Βαγγέλης Μαρινάκης: Φανταστική εμφάνιση, παλικαρίσια πρόκριση
Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, με μήνυμά του στα social media τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι πήραν μια παλικαρίσια πρόκριση, την οποία άξιζαν
Ο Ολυμπιακός πήρε το εισιτήριο για τα play offs Champions League, νικώντας με 2-1 στο Άμστερνταμ τον Άγιαξ για την 8η αγωνιστική της League Phase και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκανε λόγο στο μήνυμά του για μια «μεγάλη, παλικαρίσια πρόκριση».
Ανέφερε στο πανηγυρικό μήνυμά του ο ηγέτης της ερυθρόλευκης ΠΑΕ: “Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Μια φανταστική εμφάνιση. Πάθος, δύναμη, καρδιά νικητή. Το πιστέψαμε και το καταφέραμε. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας. Το αξίζαμε! ΖΗΤΩ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!”, ήταν το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη.
