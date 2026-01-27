ΠΑΟΚ: Ο Ερασιτέχνης ζήτησε την αναβολή όλων των αγώνων του λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία
Ο ΑΣ ΠΑΟΚ θέλει να μην διεξαχθεί κανένα παιχνίδι των τμημάτων του στην τρέχουσα εβδομάδα
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ ζήτησε αναβολή σε όλα τα παιχνίδια της τρέχουσας εβδομάδας, σε όλα τα τμήματα, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία στην οποία έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του Δικεφάλου.
Η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ
«Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, ο Σύλλογος αιτήθηκε την αναβολή όλων των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα (28/01-01/02), τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Ο ΠΑΟΚ σύσσωμος πενθεί και στέκεται με σεβασμό και συμπαράσταση στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων».
