ΠΑΟΚ: Ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας μπάσκετ γυναικών με τον Ολυμπιακό, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα στην ομοσπονδία μπάσκετ

Αίτημα να αναβληθεί ο αγώνας της ομάδας μπάσκετ με τον Ολυμπιακό υπέβαλε στην ΕΟΚ ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ

Λόγω της απώλειας 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε δυστύχημα στη Ρουμανία ο ΠΑΟΚ δεν θέλει ν' αγωνιστεί το Σάββατο (14:30) απέναντι στον Ολυμπιακό και περιμένει το «οκ» της ομοσπονδίας.


Η ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ 

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα αναβολής του αγώνα του Σαββάτου (01/02, 14:30) της γυναικείας ομάδας μπάσκετ με τον ΟΣΦΠ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η σχετική απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας, με την απάντηση να αναμένεται τις προσεχείς ώρες».

