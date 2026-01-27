Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
ΠΑΟΚ: Ζήτησε να αναβληθεί ο αγώνας μπάσκετ γυναικών με τον Ολυμπιακό, λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία
Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα στην ομοσπονδία μπάσκετ
Αίτημα να αναβληθεί ο αγώνας της ομάδας μπάσκετ με τον Ολυμπιακό υπέβαλε στην ΕΟΚ ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ.
Λόγω της απώλειας 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε δυστύχημα στη Ρουμανία ο ΠΑΟΚ δεν θέλει ν' αγωνιστεί το Σάββατο (14:30) απέναντι στον Ολυμπιακό και περιμένει το «οκ» της ομοσπονδίας.
Η ενημέρωση του ΑΣ ΠΑΟΚ
«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ υπέβαλε αίτημα αναβολής του αγώνα του Σαββάτου (01/02, 14:30) της γυναικείας ομάδας μπάσκετ με τον ΟΣΦΠ, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φίλων του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.
Η σχετική απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Ομοσπονδίας, με την απάντηση να αναμένεται τις προσεχείς ώρες».
