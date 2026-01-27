Μπαρτσελόνα για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους»
Μπαρτσελόνα για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους»
Η Μπαρτσελόνα έστειλε το δικό της μήνυμά για τον τραγικό χαμό των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Η χώρα θρηνεί τον χαμό 7 φίλων του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.
Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το βαν στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.
Η Μπαρτσελόνα έκανε αναδημοσίευση την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κι έστειλε το δικό της μήνυμα για τον άδικο χαμό των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης γράφοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους».
Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή δέκα οπαδών του ΠΑΟΚ, καθώς το βαν στο οποίο επέβαιναν εκτροχιάστηκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με επερχόμενο βυτιοφόρο σε ένα πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα.
Η Μπαρτσελόνα έκανε αναδημοσίευση την ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ κι έστειλε το δικό της μήνυμα για τον άδικο χαμό των φιλάθλων της ομάδας της Θεσσαλονίκης γράφοντας: «Οι σκέψεις μας είναι με εσάς και τις οικογένειές τους».
Our thoughts are with you and their families 💙❤️🩹https://t.co/iWUZ6MBK7M— Barça Basket (@FCBbasket) January 27, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα