Ο Παναθηναϊκός έχει στη λίστα του για αριστερό μπακ τον Ουκρανό Κονσταντίν Βιβτσαρένκο

Ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός στην αγορά για αριστερό μπακ και μία από τις περιπτώσεις που εξετάζονται σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές του Gazzetta από την Ουκρανία είναι ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο της Ντιναμό Κιέβου