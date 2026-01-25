Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο ανδρών η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία, βίντεο
Η Σερβία κυριάρχησε στον τελικό και επέστρεψε στην κορυφή μέσα στο Βελιγράδι
Η Σερβία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο ανδρών.
Στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Βελιγράδι επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας και πήραν τα σκήπτρα από την Ισπανία.
Φοβερή εμφάνιση από τον Σέρβο τερματοφύλακα, Μίλαν Γκλούσατς.
Η Ουγγαρία περιορίστηκε στο ασημένιο και θυμίζουμε ότι η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο.
Αυτό είναι το 6ο χρυσό μετάλλιο για την Σερβία από το 2006 και το 3ο που κερδίζει στο Βελιγράδι μετά από εκείνο του 2006 και του 2016.
Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1
Τα γκολ:
ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα.
