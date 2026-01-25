Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο ανδρών η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία, βίντεο
Πόλο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο Εθνική Σερβίας

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο ανδρών η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία, βίντεο

Η Σερβία κυριάρχησε στον τελικό και επέστρεψε στην κορυφή μέσα στο Βελιγράδι

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο ανδρών η Σερβία, 10-7 την Ουγγαρία, βίντεο
Η Σερβία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο ανδρών.

Στον μεγάλο τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξήχθη στο Βελιγράδι επικράτησαν 10-7 της Ουγγαρίας και πήραν τα σκήπτρα από την Ισπανία. 

Φοβερή εμφάνιση από τον Σέρβο τερματοφύλακα, Μίλαν Γκλούσατς.





Η Ουγγαρία περιορίστηκε στο ασημένιο και θυμίζουμε ότι η Ελλάδα κατέκτησε το χάλκινο. 

Αυτό είναι το 6ο χρυσό μετάλλιο για την Σερβία από το 2006 και το 3ο που κερδίζει στο Βελιγράδι μετά από εκείνο του 2006 και του 2016.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-3, 2-1, 3-1

Τα γκολ:

ΣΕΡΒΙΑ: Μάντιτς 4, Λούκιτς 2, Λάζιτς, Ντράσοβιτς, Βίτσο, Μαρτίνοβιτς

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Βέντελ Βίγκβαρι 3, Ακος Νάγκι, Φέκετε, Γιάνσικ, Βάργκα.

