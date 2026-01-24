Διαιτητής στην Τουρκία δοκίμασε αν η μπάλα σκάει στο χιόνι και εκείνη «θάφτηκε» σε αυτό, δείτε βίντεο
SPORTS
Τουρκία Τράμπζον Διαιτητής Χιόνι Καχραμανμαρασπόρ

Διαιτητής στην Τουρκία δοκίμασε αν η μπάλα σκάει στο χιόνι και εκείνη «θάφτηκε» σε αυτό, δείτε βίντεο

Tο ματς της Τράμπζον με την Καχραμανμαρασπόρ για την δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας δεν διεξήχθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών 

Διαιτητής στην Τουρκία δοκίμασε αν η μπάλα σκάει στο χιόνι και εκείνη «θάφτηκε» σε αυτό, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συμβαίνουν και αυτά στα γήπεδα όταν ο καιρός δεν είναι ο ιδανικός. 

Στο ματς της Τράμπζον με την Καχραμανμαρασπόρ για την δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, ο διαιτητής της αναμέτρησης βγήκε στο γήπεδο για να δοκιμάσει τον αγωνιστικό χώρο ο οποίος είχε γεμίσει με πάρα πολλά εκατοστά χιόνι. 

Ο ρέφερι πέταξε τη μπάλα για να κάνει το καθιερωμένο γκελ, όμως εκείνη καρφώθηκε στο χιόνι και σχεδόν κρύφτηκε. 

Το ματς φυσικά δεν διεξήχθη και η τύχη του θα αποφασιστεί από την τουρκική ομοσπονδία. 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης