Διαιτητής στην Τουρκία δοκίμασε αν η μπάλα σκάει στο χιόνι και εκείνη «θάφτηκε» σε αυτό, δείτε βίντεο

Tο ματς της Τράμπζον με την Καχραμανμαρασπόρ για την δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας δεν διεξήχθη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Συμβαίνουν και αυτά στα γήπεδα όταν ο καιρός δεν είναι ο ιδανικός.
Στο ματς της Τράμπζον με την Καχραμανμαρασπόρ για την δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, ο διαιτητής της αναμέτρησης βγήκε στο γήπεδο για να δοκιμάσει τον αγωνιστικό χώρο ο οποίος είχε γεμίσει με πάρα πολλά εκατοστά χιόνι.
Ο ρέφερι πέταξε τη μπάλα για να κάνει το καθιερωμένο γκελ, όμως εκείνη καρφώθηκε στο χιόνι και σχεδόν κρύφτηκε.
Το ματς φυσικά δεν διεξήχθη και η τύχη του θα αποφασιστεί από την τουρκική ομοσπονδία.
