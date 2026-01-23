Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Εργκίν Αταμάν: Ετοιμάζεται να γίνει ο 2ος σε νίκες προπονητής του Παναθηναϊκού στη Basket League
O Τούρκος προπονητής εάν ο Παναθηναϊκός κερδίσει την Κυριακή το Μαρούσι θα ξεπεράσει τον Τσάβι Πασκουάλ
Ο Εργκίν Αταμάν ετοιμάζεται να γίνει ο 2ος σε νίκες προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος μπάσκετ (Basket League).
Με νίκη επί του Αμαρουσίου Chery, θα φτάσει τις 72 και θα ξεπεράσει τον Τσάβι Πασκουάλ. Η κορυφή της λίστας ανήκει τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με 382 νίκες και είναι απίθανο να τον πιάσει κάποιος άλλος προπονητής.
Βέβαια αυτή την περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών και έχει αρκετά άσχημα αποτελέσματα αυτό είναι το τελευταίο που απασχολεί τον Τούρκο προπονητή.
