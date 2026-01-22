Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Κάρλο Αντσελότι: Συμφώνησε και παραμένει έως το 2030 στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας
Το νέο συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί τον Φεβρουάριο και θα λήξει μετά το Μουντιάλ του 2030
Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) και ο Κάρλο Αντσελότι έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Ιταλού προπονητή μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.
Ο Κάρλο Αντσελότι φτάνει στο Ρίο ντε Τζανέιρο αυτή την Παρασκευή και αναμένεται να υπογράψει το νέο συμβόλαιο τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου.
Ο Ιταλός είχε συμβόλαιο έως το Μουντιάλ του 2026.
Ο Αντσελότι έχει ήδη τον υψηλότερο μισθό μεταξύ των προπονητών εθνικών ομάδων στον κόσμο, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και η επέκταση θα γίνει υπό παρόμοιους όρους, με προσαρμογές στα μπόνους για τα επιτεύγματα. Το τρέχον συμβόλαιο περιλαμβάνει επίσης μπόνους 5 εκατομμυρίων ευρώ εάν η Βραζιλία κατακτήσει το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026.
Η Σελεσάο βρίσκεται στον Γ' όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάνει το ντεμπούτο της στις 11 Ιουνίου εναντίον του Μαρόκου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στη συνέχεια, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή στις 19 στη Φιλαδέλφεια και ολοκληρώνει την πρώτη φάση εναντίον της Σκωτίας στις 24 στο Μαϊάμι.
