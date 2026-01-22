Κάρλο Αντσελότι: Συμφώνησε και παραμένει έως το 2030 στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας
SPORTS
Κάρλο Αντσελότι Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ 2030 Μουντιάλ 2026

Κάρλο Αντσελότι: Συμφώνησε και παραμένει έως το 2030 στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας

Το νέο συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί τον Φεβρουάριο και θα λήξει μετά το Μουντιάλ του 2030

Κάρλο Αντσελότι: Συμφώνησε και παραμένει έως το 2030 στον πάγκο της Εθνικής Βραζιλίας
Η Βραζιλιάνικη Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία (CBF) και ο Κάρλο Αντσελότι έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του Ιταλού προπονητή  μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ο Κάρλο Αντσελότι φτάνει στο Ρίο ντε Τζανέιρο αυτή την Παρασκευή και αναμένεται να υπογράψει το νέο συμβόλαιο τις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου.

Ο Ιταλός είχε συμβόλαιο έως το Μουντιάλ του 2026. 

Ο Αντσελότι έχει ήδη τον υψηλότερο μισθό μεταξύ των προπονητών εθνικών ομάδων στον κόσμο, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως  και η επέκταση θα γίνει υπό παρόμοιους όρους, με προσαρμογές στα μπόνους για τα επιτεύγματα. Το τρέχον συμβόλαιο περιλαμβάνει επίσης μπόνους 5 εκατομμυρίων ευρώ εάν η Βραζιλία κατακτήσει το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2026.

Η Σελεσάο  βρίσκεται στον Γ' όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάνει το ντεμπούτο της στις 11 Ιουνίου εναντίον του Μαρόκου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στη συνέχεια, η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή στις 19 στη Φιλαδέλφεια και ολοκληρώνει την πρώτη φάση εναντίον της Σκωτίας στις 24 στο Μαϊάμι.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης